Bemondták a profik: ezért érdemes az afrikai tőzsdéken befektetni

Optimisták vagyunk az arannyal kapcsolatban, de úgy gondoljuk, hogy a hazai növekedés is javulni fog

- nyilatkozta Sunil Koul, a Goldman Sachs feltörekvő piaci részvénystratégája egy interjúban.

A bank augusztusban felminősítette a dél-afrikai részvénypiacokat túlsúlyozásra, és a következő évben további 6,3%-os emelkedést vár a FTSE/JSE Top40 Indextől. A mutató 2025-ben eddig 44%-kal emelkedett dollárban számolva, míg az MSCI Feltörekvő Piacok referenciaindex 23%-os növekedést mutatott. Az index jelenleg a várható nyereség 11,5-szeresén forog (P/E), ami 17%-os diszkontot jelent a feltörekvő piaci referenciaértékhez képest.

A dollár gyengülése lehetővé tette a dél-afrikai jegybank számára, hogy a kamatokat a 2022 novembere óta legalacsonyabb szinten tartsa, ami lendületet adott a helyi részvényeknek. Eközben az arany árának emelkedése segítette a bányászrészvényeket, a Gold Fields és az Anglogold Ashanti a legnagyobb nyertesek között szerepel.

"A dollár továbbra is gyengülni fog a jelenlegi szintekről, és a Fed is galamblelkű marad,

ami lehetővé teszi számos feltörekvő piaci központi bank, köztük Dél-Afrika számára is, hogy ahol lehetséges, lazítsanak a monetáris feltételeken

- mondta Koul.

