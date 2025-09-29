Buborékra még van pénz, fogyasztásra egyre kevésbé?

Miközben a vezető amerikai részvényindexek alacsony volatilitás mellett emelkednek, egyes egyedi részvényekben komoly árfolyammozgások zajlanak. A brókerpapírok a technológiai szektorral együtt kapaszkodnak felfelé, ezzel szemben a Visa és a Mastercard gyengélkedik, a fogyasztási cikkek szektora pedig még ennél is rosszabb teljesítményt mutat – mindez kísértetiesen emlékeztet a 2000 eleji piaci helyzetre.

A vezető amerikai részvényindexek alacsony volatilitású emelkedése mellett érdekes és mélyreható változások zajlanak egyes kiemelt jelentőségű részvényekben az USA piacán idén szeptemberben. A bika oldalon tovább folytatódott a brókercégek részvényeinek emelkedése, míg a medve oldalon a Visa árfolyama – az S&P 500 index folyamatos életcsúcsai közepette – a 200 napos mozgóátlaga alá esett. A múlt héten pedig már a Mastercard is követte. Emellett a fogyasztási cikkek szektorindex öthónapos mélypontra süllyedt.

Vessünk ezért egy pillantást néhány, e három szegmensbe tartozó részvény eddigi idei szeptemberi teljesítményére:

Mindeközben eddig szeptemberben az S&P 500 index 2,8 százalékkal, a Nasdaq-100 index pedig 4,7 százalékkal került feljebb. Vagyis miközben a brókercégek részvényei az amúgy is szuperszonikus 2025-ös hozamaikat – az ábrán bemutatott cégek közül idén eddig a „leggyengébb” a Morgan Stanley, a maga 30,1 százalékos YTD-hozamával – szeptemberben az átlagos technológiai részvények emelkedését is felülteljesítve fejeltek meg, addig a hitelkártya- és a fogyasztási cikk szegmensben kifejezetten cudar az őszkezdet.

Mivel a Mastercard részvényeit csak 2006-ban, a Visa papírjait pedig 2008-ban vezették be a tőzsdére, az ezredfordulóra visszatekintve kizárólag a brókerindex és a fogyasztási cikkek szektorindex mozgásait tudjuk górcső alá venni. Muszáj tehát 26 évet visszautaznunk a tőzsdetörténelemben, hogy lássuk annak az érának az egyik legérdekesebb kereskedési párját – mert mintha most épp egy teljesen hasonló mozgássorozat kezdetén állnánk. A következő ábrán egyszerre látható az NYSE bróker-dealer indexe és az S&P 500 fogyasztási cikkek szektorindexe 1999. július 1. és 2000. március 31. között, heti gyertyákkal:

Érdekes módon az 1998 októberi mélypontok és a 2000 márciusi csúcsok között a bróker-dealer index lényegében tartotta a lépést a Nasdaq-100 fantasztikus, 353 százalékos emelkedésével, hiszen maga is 331 százalékkal került feljebb. A kialakuló technológiai mániában tökéletes proxyként szolgált az egész folyamat lekereskedésére, tekintettel a megnövekvő részvényforgalomra és a brókercégek profitnövekedésére. Ezzel szemben az ilyen érákban a befektetők a „semmire sem jó”, sokszor unalmasnak tartott fogyasztási cikk részvényeket teljesen eldobták a technológiai buboréképítés végére.

A mostanában kirajzolódó hasonlóság érzékeltetésére vessünk egy pillantást ugyanezen két index 2024. július 1. és 2025. szeptember 26. közötti párhuzamos árfolyamgrafikonjára is (elöl a bróker-dealer, mögötte a fogyasztási cikkek indexe):

Idén eddig a bróker-dealer index 31,8 százalékos emelkedésével lényegében duplázza a Nasdaq-100 16,6 százalékos pluszát, miközben a fogyasztási cikkek szegmense mindössze 1,7 százalékos éves nyereséget tudott felmutatni.

Ha elfogadjuk, hogy a részvénypiac jellemzően 3–6 hónapra „előre lát”, és a rövid- illetve középtávú jövőt próbálja beárazni, akkor a jelenlegi szétválásnak igen érdekes üzenete van. Mintha a piac azt jelezné, hogy

a spekulációra – és vele együtt egy AI-buborék építésére – még mindig bőven van pénz, a klasszikus lakossági fogyasztásra azonban egyre kevésbé.

Ez magyarázza a brókercégek részvényeinek népszerűségét, a hitelkártyatársaságok leválasztását a pénzügyi szektor erejéről, illetve a fogyasztási cikkek szektorának döntő többségben tapasztalható gyengélkedését. A „döntő többség” persze nem tartalmazza a Walmart részvényeit, amelyek szeptemberben 6,4 százalékkal emelkedtek – gyakran ugyanis éppen ide húzódik a fogyasztói költés, amikor a „prémiumabb” kiskereskedőktől a lakosság részben elvándorol költségcsökkentés miatt.

Az AI-infrastruktúra részvények égbetörése mellett tehát ezek a folyamatok is figyelemre méltóak.

Nagyon heves egyedi részvényárfolyam-mozgások mellett alacsony volatilitással emelkedik az S&P 500 és a Nasdaq-100 index.

A helyzet kísértetiesen emlékeztet egyrészt 2017 őszére, másrészt egyre inkább 1999 második felére.

Érdemes manapság újra elővenni és tanulmányozni ezeknek az időszakoknak az árfolyamgrafikonjait.

