  • Megjelenítés
Ezer milliárd dollár értékű kincs rejtőzik az amerikai föld alatt
Befektetés

Ezer milliárd dollár értékű kincs rejtőzik az amerikai föld alatt

Portfolio
Az Egyesült Államok aranytartalékának értéke átlépte az ezer milliárd dolláros határt, miközben a nemesfém ára új történelmi csúcsokat dönt. Ez az érték több mint 90-szerese a kormány mérlegében hivatalosan feltüntetett 11 milliárd dollárnak - tudósított a Bloomberg. A készlet valamivel több mint fele a Kentucky állambeli Fort Knox melletti mélyraktárban található, a többi West Point, Denver és a Fed manhattani épülete alatt 24 méterrel található széfek között oszlik meg.

A világ legnagyobb aranykészlete ma érte el az ezer milliárd dollárosmérföldkövet,

amikor az arany ára 3824,5 dollár fölé emelkedett unciánként, ami 45%-os emelkedést jelent az idei évben. A hivatalos értékelés azonban továbbra is a Kongresszus által 1973-ban meghatározott 42,22 dolláros unciánkénti áron történik, ami mindössze 11 milliárd dolláros hivatalos értéket eredményez.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az arany árfolyama idén többször döntött már rekordot, mivel

a befektetők biztonságot keresnek a kereskedelmi háborúk, geopolitikai feszültségek és az amerikai kormány potenciális finanszírozási válságával kapcsolatos növekvő aggodalmak közepette.

A rallit tovább erősítették a tőzsdén kereskedett alapokba történő beáramlások és a Federal Reserve kamatcsökkentéseinek újraindítása.

Az év elején Scott Bessent pénzügyminiszter egy megjegyzése spekulációkat indított arról, hogy a kormány aranykészletét piaci értéken fogják nyilvántartani, ami több százmilliárd dolláros nyereséget eredményezne. Bessent később elvetette ezt a felvetést, és a Bloomberg arról számolt be, hogy az ötlet nem áll komoly megfontolás alatt.

A legtöbb országtól eltérően az USA aranykészletét közvetlenül a kormány, nem pedig a központi bank tartja. A Fed ehelyett a kincstár készleteinek értékének megfelelő aranytanúsítványokat tart, és cserébe dollárral írja jóvá a kormány számláját. Ez azt jelenti, hogy

a tartalékok értékének a mai árakhoz igazítása körülbelül 990 milliárd dollárt juttatna a kincstár kasszájába.

Bár ez csábítónak tűnhet a kormány adósságplafonjának korlátai között, messzemenő következményekkel járna a pénzügyi rendszerre, növelné a likviditást és meghosszabbítaná a Fed mérlegének leépítését.

Az USA nem lenne az első ország, amely átértékeli aranytartalékait: Németország, Olaszország és Dél-Afrika az elmúlt évtizedekben mind meghozták ezt a döntést, ahogy azt a Federal Reserve egyik közgazdászának augusztusi feljegyzése is megemlítette.

Az amerikai aranytartalék mintegy 261,5 millió unciát tesz ki

a pénzügyminisztérium adatai szerint. A készlet valamivel több mint fele a Kentucky állambeli Fort Knox melletti mélyraktárban található, ahová az 1930-as években szállították át az aranyat New Yorkból és Philadelphiából, részben azért, hogy kevésbé legyen kitéve az Atlanti-óceán felől érkező esetleges külföldi katonai támadásoknak. A többi West Point, Denver és a Fed manhattani épülete alatt 24 méterrel található széfek között oszlik meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Három hasznos tipp, ha állampapírra fáj a fogad
Befektetés
Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz
Pénzcentrum
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility