Ezer milliárd dollár értékű kincs rejtőzik az amerikai föld alatt

A világ legnagyobb aranykészlete ma érte el az ezer milliárd dollárosmérföldkövet,
amikor az arany ára 3824,5 dollár fölé emelkedett unciánként, ami 45%-os emelkedést jelent az idei évben. A hivatalos értékelés azonban továbbra is a Kongresszus által 1973-ban meghatározott 42,22 dolláros unciánkénti áron történik, ami mindössze 11 milliárd dolláros hivatalos értéket eredményez.
Az arany árfolyama idén többször döntött már rekordot, mivel
a befektetők biztonságot keresnek a kereskedelmi háborúk, geopolitikai feszültségek és az amerikai kormány potenciális finanszírozási válságával kapcsolatos növekvő aggodalmak közepette.
A rallit tovább erősítették a tőzsdén kereskedett alapokba történő beáramlások és a Federal Reserve kamatcsökkentéseinek újraindítása.
Az év elején Scott Bessent pénzügyminiszter egy megjegyzése spekulációkat indított arról, hogy a kormány aranykészletét piaci értéken fogják nyilvántartani, ami több százmilliárd dolláros nyereséget eredményezne. Bessent később elvetette ezt a felvetést, és a Bloomberg arról számolt be, hogy az ötlet nem áll komoly megfontolás alatt.
A legtöbb országtól eltérően az USA aranykészletét közvetlenül a kormány, nem pedig a központi bank tartja. A Fed ehelyett a kincstár készleteinek értékének megfelelő aranytanúsítványokat tart, és cserébe dollárral írja jóvá a kormány számláját. Ez azt jelenti, hogy
a tartalékok értékének a mai árakhoz igazítása körülbelül 990 milliárd dollárt juttatna a kincstár kasszájába.
Bár ez csábítónak tűnhet a kormány adósságplafonjának korlátai között, messzemenő következményekkel járna a pénzügyi rendszerre, növelné a likviditást és meghosszabbítaná a Fed mérlegének leépítését.
Az USA nem lenne az első ország, amely átértékeli aranytartalékait: Németország, Olaszország és Dél-Afrika az elmúlt évtizedekben mind meghozták ezt a döntést, ahogy azt a Federal Reserve egyik közgazdászának augusztusi feljegyzése is megemlítette.
Az amerikai aranytartalék mintegy 261,5 millió unciát tesz ki
a pénzügyminisztérium adatai szerint. A készlet valamivel több mint fele a Kentucky állambeli Fort Knox melletti mélyraktárban található, ahová az 1930-as években szállították át az aranyat New Yorkból és Philadelphiából, részben azért, hogy kevésbé legyen kitéve az Atlanti-óceán felől érkező esetleges külföldi katonai támadásoknak. A többi West Point, Denver és a Fed manhattani épülete alatt 24 méterrel található széfek között oszlik meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
