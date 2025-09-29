Kibertámadás és vízumháború: így veszített el 20 milliárd dollárt India legbefolyásosabb konglomerátuma

A Bloomberg adatai szerint India legnagyobb konglomerátumának árfolyama pénteken közel kétéves mélypontra süllyedt.

A Tata csoport mintegy 20 milliárd dollárt, az idei teljes csökkenés több mint ötödét szeptember 19. óta veszítette el,

miután Donald Trump elnök szigorította az amerikai munkavállalási vízumok szabályait, ami különösen a Tata Consultancy Services-t (TCS) érintette.

A csoport zászlóshajója és India technológiai kiválóságának szimbóluma, a TCS vezette tehát a visszaesést, múlt héten több mint 8%-ot esett, ami 2020 óta a legmeredekebb visszaesés. A részvény az Infosys és a Wipro papírjaival együtt a múlt hét mind az öt kereskedési napján csökkent, miután Trump megemelte a H-1B vízumdíjakat.

"Ezek a vállalatok valószínűleg nem pályáznak majd olyan szerződésekre, amelyek jelentős helyi jelenlétet igényelnek, ami a következő negyedévekben hátrányosan érintheti az új szerződéskötéseket" - írták a Bloomberg Intelligence elemzői, hozzátéve, hogy a TCS-hez hasonló specializált cégek néznek szembe a legnagyobb kockázattal.

A Tata Motors részvényei mintegy 5%-ot zuhantak a múlt héten, miután egy kibertámadás megbénította a Jaguar Land Rover üzemeit. Később a luxusautó-gyártó JLR 2 milliárd dolláros brit kormányzati hiteltámogatást kapott a beszállítókra nehezedő nyomás enyhítésére.

Összességében

a Tata csoport 16 tőzsdén jegyzett vállalatából 12 részvényárfolyama csökkent az év elejétől péntekig.

A Tejas Networks értékének felét veszítette el, míg a Trent és a Nelco részvényei közel 30 százalékkal lettek olcsóbbak.

