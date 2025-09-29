Mégsem védi meg Amerika Európát? - Hatalmas pénzek indultak mozgásnak

A 2021-ben alapított, technológiai startupokba befektető Expeditions közlése szerint
az alap várhatóan 150 millió euróra bővül az év végéig.
A befektetők között európai és amerikai magánbefektetők, családi vagyonkezelő irodák és intézményi befektetők is megtalálhatók. Az első alapjuk közel 15 millió eurót gyűjtött össze.
A varsói székhelyű cég sikeres tőkebevonása azt jelzi, hogy a befektetői érdeklődés az európai védelmi technológiai startupok iránt töretlen, több mint három évvel Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után, miközben Donald Trump amerikai elnök is arra ösztönzi a kontinenst, hogy vállaljon nagyobb felelősséget saját biztonságáért.
Mikolaj Firlej, az Expeditions társalapítója és partnere a Financial Timesnak elmondta, hogy Európának nincs "ideje a várakozásra" a fokozott geopolitikai feszültségek közepette. Hozzátette, hogy JD Vance amerikai alelnök müncheni biztonsági konferencián elmondott beszéde "hatalmas változást" hozott a befektetők körében, akik hajlandóak támogatni az európai biztonsági és védelmi technológiai vállalatokat, különösen azért, mert
aggódnak Amerika Európa védelmére vonatkozó elkötelezettségének gyengülése miatt.
A müncheni konferencia nagyobb katalizátor volt, mint maga az ukrajnai háború
mondta Firlej, hozzátéve, hogy az "európai befektetők minőségében" is pozitív változás történt, akik hajlandóak támogatni az ágazatot.
A befektetők a geopolitikai feszültségekre és a magasabb védelmi kiadások kilátására reagálva
1,4 milliárd eurót fektettek be európai védelmi technológiai startupokba az idei év első hét hónapjában.
Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziója óta a vállalatok 2,4 milliárd eurót vontak be, szemben a 2020-as 30 millió és a 2021-es 150 millió euróval.
Az Expeditions, amelyet Firlej és társalapítója, Stanislaw Kastory 2021-ben indított, az első európai cégek egyike volt, amely kifejezetten védelemre és biztonságra összpontosító korai fázisú vállalatokba fektetett be. Első alapjuk több startupot is támogatott, köztük az Alpine Eagle drónelhárító céget, míg a második alap már hét korai fázisú vállalatba fektetett be, például az észt Lendurai startupba.
Firlej üdvözölte az amerikai tőke szerepét az európai alapok támogatásában, miközben hangsúlyozta az európai önállóság fontosságát is. "Európaiaknak kell irányítaniuk az európai vállalatok finanszírozását, de ha erős kapcsolatokat építhetünk ki a kulcsfontosságú amerikai szereplőkkel, az a helyes megközelítés."
Eloszlatta azokat az aggodalmakat, hogy a védelmi startupokba áramló pénz buborékot okozhat, bár elismerte, hogy egyes területek, például a katonai drónok piaca "kissé túlértékelt".
Idén év végéig várhatóan 2 milliárd euró befektetett tőkével számolhatunk. Ez jelentős változás, de az összeg még mindig elég kicsi, mivel a kiindulási pont szinte nulla volt
- mondta Firlej.
