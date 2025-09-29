Megszólalt Trump, több részvény árfolyama is felrobbant

Donald Trump vasárnapi posztjában azt állította, hogy
a CBD "forradalmasíthatja az idősek egészségügyi ellátását" a betegségek előrehaladásának lassításával,
és a vényköteles gyógyszerek alternatívájaként mutatta be a szert.
Augusztus elején Trump már jelezte, hogy kormányzata fontolgatja a kannabisz átkategorizálását, ami enyhíthetné a marihuána használatával kapcsolatos büntetőjogi szankciókat is.
A friss megjegyzéseket követően
a Canopy Growth és a Tilray Brands amerikai tőzsdén jegyzett részvényei egyaránt körülbelül 20%-kal ugrottak meg
a nyitás előtti kereskedésben, míg a Cronos és az Aurora Cannabis részvényei több mint 13%-kal erősödtek. Az AdvisorShares Pure U.S. Cannabis tőzsdén kereskedett alap (ETF) 20,6%-kal emelkedett, ezzel rekordnak számító, mintegy 70%-os negyedéves növekedés felé tart.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány
A Nemzetgazdasági Minisztérium használja épp.
Szirszkij: sikeres az ellentámadás, zárul a katlan az oroszok körül
Az ukrán főparancsnok szerint Dobropilliánál bekerítettek néhány orosz egységet.
Brüsszel előtt Olaszország nagy gázterve: eurómilliárdos piactorzítástól fél a többi tagállam
Iparági fellépést sürgetnek.
Készülhetnek a fővárosiak: komoly változás jön csütörtöktől a 2-es metrón
Napokon keresztül lesz érvényben a változtatás.
Ritka időjárási jelenség van kialakulóban: drasztikus változás közeleg Magyarországon
Megérezzük majd a héten.
Zalába látogat a Portfolio és a KAVOSZ az őszi kkv-rendezvénysorozata - Fókuszban a finanszírozás
Ne maradjon le, még lehet jenetkezni! Október 1, Willis Hotel Business & Welness Zalaegerszeg
Mire figyelj most az Otthon Startnál? Ezt tanácsolja az államtitkár a 3%-os hitelt felvevőknek
A Portfolio Business podcast vendége Panyi Miklós volt.
Friss tanulmány: van egy gyógyszer, ami csodafegyver lehet a Covid-19 ellen
Meggyőző eredmények.
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?