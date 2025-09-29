Megszólalt Trump, több részvény árfolyama is felrobbant

A kannabisz cégek részvényei meredeken emelkedtek a hétfői kereskedés előtti órákban, miután Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában a kannabidiol (CBD) potenciális egészségügyi előnyeiről tett közzé bejegyzést.

Donald Trump vasárnapi posztjában azt állította, hogy

a CBD "forradalmasíthatja az idősek egészségügyi ellátását" a betegségek előrehaladásának lassításával,

és a vényköteles gyógyszerek alternatívájaként mutatta be a szert.

Augusztus elején Trump már jelezte, hogy kormányzata fontolgatja a kannabisz átkategorizálását, ami enyhíthetné a marihuána használatával kapcsolatos büntetőjogi szankciókat is.

A friss megjegyzéseket követően

a Canopy Growth és a Tilray Brands amerikai tőzsdén jegyzett részvényei egyaránt körülbelül 20%-kal ugrottak meg

a nyitás előtti kereskedésben, míg a Cronos és az Aurora Cannabis részvényei több mint 13%-kal erősödtek. Az AdvisorShares Pure U.S. Cannabis tőzsdén kereskedett alap (ETF) 20,6%-kal emelkedett, ezzel rekordnak számító, mintegy 70%-os negyedéves növekedés felé tart.

