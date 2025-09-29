Nyugdíjreformot sürget a szakma – fel van adva a lecke a kormánynak

Az SPP (Society of Pension Professionals) új tanulmányában rámutat, hogy a jelenlegi nyugdíjválságot nem lehet pusztán a járulékok felülvizsgálatával megoldani. A szervezet szerint az újraéledő Nyugdíjbizottságnak (Pensions Commission) meg kell vizsgálnia a megtakarítási rendszerek típusait is, mivel a DB-rendszerekről a befizetésalapú (DC) rendszerekre való áttérés jelentős különbségeket okozott a nyugdíjasok jövedelmi helyzetében.
A Munkaügyi és Nyugdíjügyi Minisztérium (DWP) elemzése szerint
az akív korúak 46 százaléka nem takarít meg eleget nyugdíjas éveire, ami jelzi a probléma súlyosságát.
Az SPP javaslata szerint egy stabil, rugalmas szabályozási rendszer és vonzóbb konstrukciók segíthetnének abban, hogy a több mint 200 még működő DB-rendszer fennmaradjon, és idővel visszaépüljön a bizalom ezekben a nyugdíjformákban.
A tanulmány támogatja a rendelkezésre álló többletforrások felszabadítását, a feltételes indexálást és az élettartam-kockázat (longevity risk) hatékonyabb fedezését. Emellett javasolja egy olyan keretrendszer kidolgozását, amely lehetővé tenné a DC-tagok számára, hogy nyugdíjba vonuláskor megtakarításaikat biztos, DB-jellegű jövedelemre váltsák.
Defined benefit vs defined contribution – Mi a különbség?
A hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok (defined contribution, DC) a befizetések mértékét rögzítik, többnyire a jövedelem egy bizonyos mértékében határozzák meg. Itt a végső kifizetés mértéke legalább annyira függ attól is, hogy mekkora hozamot értek el a befektetésen. Ezzel szemben a szolgáltatással meghatározott programoknál (defined benefit, DB) a kifizetés mértéke van rögzítve, általában a jövedelemre és a munkában töltött évek számára is építő képlettel. Leegyszerűsítve tehát előbbinél a járulékfizetés, utóbbinál pedig a járadékfizetés mértéke a rögzített.
A CDC (kollektív DC) rendszerekkel kapcsolatban a szakmai szervezet támogatja a több munkáltatós megoldásokat, és javasolja egy kormány által támogatott, teljes életciklust lefedő CDC létrehozását a meglévő NEST (National Employment Savings Trust) rendszer keretein belül, amely tömeges piaci megoldást és folytonosságot biztosítana az érintetteknek, ha más CDC-rendszerek megszűnnének. A jelenlegi várakozások szerint a több munkáltatós CDC-rendszerekre vonatkozó szabályozások és iránymutatások 2026-ra készülnek el, lehetővé téve az indulást 2027-től.
Jon Forsyth, az SPP DB-bizottságának elnöke szerint a tanulmány célja, hogy segítse a bizottság munkáját, és kijelölje a kollektív rendszerek fejlődési útját a DC-rendszerek mellett, javítva a nyugdíjbiztonságot és támogatva a szélesebb gazdaságot is.
A brit nyugdíjcélú megtakarítások háza táján nagy átalakulásokat hozott az idei év: a fő kihívás a megtakarítások elterjedtségének szélesítése, a befektetések részvényhányadának növelése, illetve a hazai befektetési célpontok helyzetbe hozása. Utóbbi célból a munkáspárti kormány megállapodást kötött a legjelentősebb nyugdíjalapokkal, hogy az alapok a befektetéseik legalább 5%-át önkéntesen brit magántőke-befektetésekbe helyezik.
