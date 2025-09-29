Soha nem látott szintre ugrott az arany ára

A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Az arany ára ma új történelmi csúcsra, unciánként 3800 dollár fölé emelkedett,

amit elsősorban az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások erősödése és a gyengülő dollár hajtott.

A múlt pénteken közzétett adatok szerint az amerikai PCE-infláció az előrejelzéseknek megfelelően alakult, ami tovább növelte az esélyét annak, hogy a Federal Reserve még idén folytatja a monetáris lazítást. A piac jelenleg 90 százalékos valószínűséget jósol egy októberi kamatvágásra, és mintegy 65 százalékos esélyt egy újabb decemberi lépésre. Eközben a befektetők egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetőségét mérlegelik, ami késleltetheti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzétételét, és megnehezítheti a Fed döntéshozatalát.

A kereskedelmi fronton

Donald Trump elnök a múlt héten újabb védővámokat jelentett be

az importált gyógyszerekre, teherautókra és bútorokra, amelyek október 1-jén lépnek életbe, tovább növelve a gazdasági kilátások körüli bizonytalanságot.