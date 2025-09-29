  • Megjelenítés
Soha nem látott szintre ugrott az arany ára
Befektetés

Soha nem látott szintre ugrott az arany ára

Portfolio
Idén már közel 45 százalékos pluszban van az arany árfolyama, ezt a hetet is nagy emelkedéssel kezdni a nemesfém.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Az arany ára ma új történelmi csúcsra, unciánként 3800 dollár fölé emelkedett,

amit elsősorban az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások erősödése és a gyengülő dollár hajtott.

A múlt pénteken közzétett adatok szerint az amerikai PCE-infláció az előrejelzéseknek megfelelően alakult, ami tovább növelte az esélyét annak, hogy a Federal Reserve még idén folytatja a monetáris lazítást. A piac jelenleg 90 százalékos valószínűséget jósol egy októberi kamatvágásra, és mintegy 65 százalékos esélyt egy újabb decemberi lépésre. Eközben a befektetők egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetőségét mérlegelik, ami késleltetheti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzétételét, és megnehezítheti a Fed döntéshozatalát.

A kereskedelmi fronton

Donald Trump elnök a múlt héten újabb védővámokat jelentett be

az importált gyógyszerekre, teherautókra és bútorokra, amelyek október 1-jén lépnek életbe, tovább növelve a gazdasági kilátások körüli bizonytalanságot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages russia orosz-állampolgárság-kivándorlás-külföld-letelepedés-migráció-okmány-orosz-utazás-útlevél-vízum
Befektetés
Kibertámadás és vízumháború: így veszített el 20 milliárd dollárt India legbefolyásosabb konglomerátuma
Pénzcentrum
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility