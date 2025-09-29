Trump emberének merész terve: felforgathatja az amerikai tőzsde 55 éves szabályait

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Paul Atkins, a SEC elnöke bejelentette, hogy a javaslat lehetővé tenné a vállalatok számára, hogy évi négy helyett csak kétszer készítsenek pénzügyi jelentést. Atkins hangsúlyozta, hogy ez

nem a transzparencia visszaszorítása.

„Ideje, hogy a SEC levegye a hüvelykujját a mérlegről, és hagyja, hogy a piac határozza meg az optimális jelentési gyakoriságot olyan tényezők alapján, mint a vállalat iparága, mérete és a befektetői elvárások” – írta a Financial Times hasábjain.

Az elnök azt is kiemelte, hogy

a változtatásokat nem politikai trendeknek kellene vezérelniük, bár cikke néhány héttel azután jelent meg, hogy Trump a közösségi médiában felvetette az ötletet, kijelentve, hogy „a jelenlegi szabályok nem jók!!!”.

Az Egyesült Államokban a legtöbb tőzsdén jegyzett vállalat 1970 óta hatályos szabályok szerint készít negyedéves jelentéseket. A SEC nem változtathatja meg egyszerűen a szabályokat, hanem nyilvános véleményezési időszakot és egyéb formális eljárásokat kell követnie. Atkins nem vázolt fel konkrét ütemtervet a javasolt változtatásokra.

Trump első elnöksége alatt, 2018-ban a SEC már kért nyilvános véleményeket arról, hogyan lehetne csökkenteni a terheket a negyedéves jelentéstétellel kapcsolatban, de akkor nem változtattak a jelentési gyakoriságon.

A kormánynak a lehető legkevesebb, de hatékony szabályozást kell biztosítania a befektetők védelme érdekében, miközben lehetővé teszi a vállalkozások virágzását

– írta Atkins. Trump terve "a piacvezérelt közzétételi gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt, amelyek a vállalatok és befektetőik érdekeit részesítik előnyben a kötelező szabályozási előírásokkal szemben".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ