  • Megjelenítés
Trump emberének merész terve: felforgathatja az amerikai tőzsde 55 éves szabályait
Befektetés

Trump emberének merész terve: felforgathatja az amerikai tőzsde 55 éves szabályait

Portfolio
Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) felgyorsítja a negyedéves vállalati jelentések kötelezettségének eltörlését, Donald Trump elnök kezdeményezésére – számolt be a Quartz.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Paul Atkins, a SEC elnöke bejelentette, hogy a javaslat lehetővé tenné a vállalatok számára, hogy évi négy helyett csak kétszer készítsenek pénzügyi jelentést. Atkins hangsúlyozta, hogy ez

nem a transzparencia visszaszorítása.

„Ideje, hogy a SEC levegye a hüvelykujját a mérlegről, és hagyja, hogy a piac határozza meg az optimális jelentési gyakoriságot olyan tényezők alapján, mint a vállalat iparága, mérete és a befektetői elvárások” – írta a Financial Times hasábjain.

Az elnök azt is kiemelte, hogy

a változtatásokat nem politikai trendeknek kellene vezérelniük, bár cikke néhány héttel azután jelent meg, hogy Trump a közösségi médiában felvetette az ötletet, kijelentve, hogy „a jelenlegi szabályok nem jók!!!”.

Az Egyesült Államokban a legtöbb tőzsdén jegyzett vállalat 1970 óta hatályos szabályok szerint készít negyedéves jelentéseket. A SEC nem változtathatja meg egyszerűen a szabályokat, hanem nyilvános véleményezési időszakot és egyéb formális eljárásokat kell követnie. Atkins nem vázolt fel konkrét ütemtervet a javasolt változtatásokra.

Trump első elnöksége alatt, 2018-ban a SEC már kért nyilvános véleményeket arról, hogyan lehetne csökkenteni a terheket a negyedéves jelentéstétellel kapcsolatban, de akkor nem változtattak a jelentési gyakoriságon.

A kormánynak a lehető legkevesebb, de hatékony szabályozást kell biztosítania a befektetők védelme érdekében, miközben lehetővé teszi a vállalkozások virágzását

– írta Atkins. Trump terve "a piacvezérelt közzétételi gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt, amelyek a vállalatok és befektetőik érdekeit részesítik előnyben a kötelező szabályozási előírásokkal szemben".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csőd-ingatlan-ingatlanfejlesztés-ingatlanpiac-iroda-irodabútor-irodaház-irodapiac-munkahely-munkakörnyezet-üzleti-környezet
Befektetés
Váratlanul csődvédelmet kért az autóipari óriás
Pénzcentrum
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility