Váratlanul csődvédelmet kért az autóipari óriás

Csődvédelmet kért, miután adósságai elszabadultak és a befektetők elvesztették a bizalmukat az egyik nagy amerikai autóalkatrész-beszállítóban, a First Brands Groupban. A botrány megrázta a gyorsan növekvő magánhitelpiacot, és újabb kockázatokra hívta fel a figyelmet.

Az amerikai First Brands Group autóalkatrész-gyártó vasárnap csődvédelmet kért az ohiói központjából, az amerikai Chapter 11 törvény alapján – írja a Handelsblatt.

A vállalat márciusban 6 milliárd dolláros hosszú lejáratú adósságról tájékoztatta hitelezőit, de a texasi bírósági beadvány szerint tényleges kötelezettségei akár 10–50 milliárd dollár között mozoghatnak, miközben eszközei mindössze 1–10 milliárd dollár értékűek.

A cég a hírek szerint jövőbeli bevételeire is felvett kölcsönöket, amelyek a forgalom 70 százalékát fedezték.

A First Brands jelentős növekedést ért el az elmúlt években, elsősorban adóssággal finanszírozott felvásárlások révén. A vállalat szélvédőtörlőket, fékrendszereket és más autóalkatrészeket gyártott. A Financial Times szerint külön bizottság vizsgálja majd, hogy pontosan mekkora adósságot halmozott fel a cég. Az érintett befektetők között szerepel például a Jefferies befektetési bank egyik hedge fundja is.

A csődhír drámai piaci reakciókat váltott ki. Két hét alatt a First Brands idősebb kötvényeinek árfolyama harmadára esett, a hátrébb rangsorolt kötvények pedig ennek is csak töredékéért forogtak.

Amint arról írtunk, a magánhitelezési piac, amely az elmúlt években gyorsan növekedett, ezzel komoly veszteségeket szenvedhet el.

Ugyanakkor voltak befektetők, például az Apollo, akik az adósság leértékelődésére spekulálva profitáltak a piaci pánikból.

A magánhitelpiac globális volumene 2011 és 2024 között több mint négyszeresére, 1,7 ezermilliárd dollárra nőtt.

Mivel ezek a hitelezők nem állnak közvetlen pénzügyi felügyelet alatt, a Nemzetközi Valutaalap figyelmeztetett, hogy a kisebb, nagyobb kockázatú vállalatok finanszírozása sérülékennyé teszi a piacot. Egy gazdasági visszaesés megugró csődökhöz és jelentős veszteségekhez vezethet. A First Brands működésének fenntartásához a hitelezők várhatóan 1,1 milliárd dollárt biztosítanak a cég számára.

