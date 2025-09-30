Jelentős céláremelés jött a befektetők egyik kedvenc részvényére

A kamatvágást követően alapvetően pozitív a hangulat a piacokon, noha historikusan nem a legerősebb időszak a szeptember-október a tőzsdéken. Az év utolsó negyedévére fordulva a piaci szereplők már elkezdik magukat a közelgő gyorsjelentési szezonra is pozicionálni: most épp a befektetők egyik kedvenc részvényének árfolyamát emelték meg jócskán.

A befektetők az amerikai kamatdöntést követően a pénteki munkaerőpiaci adatokra, valamint a potenciális kormányzati leállásra koncentrálnak.

Ugyan mindkét eseménynek nagy tétje van a piacok szempontjából, de továbbra is kitart az általánosságban kedvező hangulat.

A Citi elemzői ráadásul most jócskán megemelték ennek a részvénynek a célárát, nagy a felértékelődési potenciál.