Jelentős céláremelés jött a befektetők egyik kedvenc részvényére

A kamatvágást követően alapvetően pozitív a hangulat a piacokon, noha historikusan nem a legerősebb időszak a szeptember-október a tőzsdéken. Az év utolsó negyedévére fordulva a piaci szereplők már elkezdik magukat a közelgő gyorsjelentési szezonra is pozicionálni: most épp a befektetők egyik kedvenc részvényének árfolyamát emelték meg jócskán.
A befektetők az amerikai kamatdöntést követően a pénteki munkaerőpiaci adatokra, valamint a potenciális kormányzati leállásra koncentrálnak.

Ugyan mindkét eseménynek nagy tétje van a piacok szempontjából, de továbbra is kitart az általánosságban kedvező hangulat.

A Citi elemzői ráadásul most jócskán megemelték ennek a részvénynek a célárát, nagy a felértékelődési potenciál.

