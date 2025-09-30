Konkurenciát kap a TBSZ és a NYESZ? - Bejelentette javaslatait az Európai Bizottság

A Pénzügyi Műveltségi Stratégia célja, hogy segítse a polgárokat megalapozott pénzügyi döntések meghozatalában, javítva jólétüket és pénzügyi biztonságukat. Az EU-ban jelenleg alacsony a pénzügyi műveltség szintje –

az uniós polgárok kevesebb mint ötöde rendelkezik magas szintű pénzügyi ismeretekkel

a 2023-as Eurobarometer felmérés szerint.

A Bizottság stratégiája négy egymást erősítő pilléren alapul:

koordináció és legjobb gyakorlatok megosztása; kommunikáció és figyelemfelkeltés; pénzügyi műveltségi kezdeményezések finanszírozása; valamint az előrehaladás nyomon követése és a hatások értékelése.

A pénzügyi függetlenség biztosításának kulcsfontosságú eleme, hogy a polgárok jobban kezelhessék megtakarításaikat és vagyont építhessenek. Bár az uniós polgárok megtakarítási rátája a legmagasabbak közé tartozik a világon, gyakran nem használják ki optimálisan megtakarításaikat.

A tudás mellett a polgároknak egyszerű és hozzáférhető befektetési lehetőségekre is szükségük van. Ennek érdekében a csomag

tartalmaz egy tervezetet a Megtakarítási és Befektetési Számlákról (SIA) is, amelyet a Bizottság ajánlásként fogalmazott meg a tagállamok számára.

Az SIA-k olyan számlák, amelyeket engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatók biztosítanak, akár online is, és lehetővé teszik a lakossági befektetők számára a tőkepiaci eszközökbe történő befektetést. Ezek a számlák gyakran adókedvezményekkel és egyszerűsített adózási eljárásokkal járnak.

A Bizottság javaslata szerint az SIA-knak több kulcsfontosságú jellemzővel kell rendelkezniük: széles szolgáltatói kör; egyszerűség; rugalmasság; széles befektetési lehetőségek; adókedvezmények; valamint egyszerűsített adózási folyamat.

Az Európai Bizottság szorosan együttműködik majd a tagállamokkal és az érdekelt felekkel a pénzügyi műveltségi stratégia végrehajtásában és a Megtakarítási és Befektetési Számlákról szóló ajánlás alkalmazásának nyomon követésében, hogy Európa polgárai magabiztosabban kezelhessék pénzüket és megtakarításaikat.

További részletek:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ