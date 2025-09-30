  • Megjelenítés
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?- online előadás kezdő kereskedőknek
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?- online előadás kezdő kereskedőknek

A piac nem kegyelmez a felkészületleneknek. Az érzelmek, a kapzsiság vagy a túlzott magabiztosság pillanatok alatt lenullázhatják a számládat. Ha nem akarsz a „tanulópénz” áldozatává válni, ismerd meg a legtipikusabb buktatókat – és tanulj meg messziről kikerülni őket.
A tőzsde világa izgalmas, de tele van csapdákkal. A legtöbb új befektető nem azért veszít, mert rossz részvényt választ, hanem mert belesétál a leggyakoribb kezdő hibákba.

Ezen az interaktív online előadáson megtudhatod, hogyan kerülheted el ezeket a buktatókat, és milyen alapelvek segítenek hosszú távon is a nyereséges oldalra kerülni.

Miről lesz szó?

  • Hogyan tartsd kordában az érzelmeidet, amikor a piac ellened fordul.

  • Milyen hibák viszik el a kezdők tőkéjét rekordidő alatt.

  • Miért kulcsfontosságú a kockázatkezelés – és hogyan csináld jól.

  • A túlkereskedés és az impulzív döntések elkerülése.

  • Türelem, stratégia, fegyelem – a hosszú táv titkos fegyverei.

Ne hagyd, hogy a piac tanítson meg drágán hibázni – tanulj inkább mások tapasztalataiból!

Időpont: 2025. október 01. 18:00 - 18:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

