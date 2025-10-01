Accorde: fordulópont előtt áll Európa

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

A nyári oldalazás folytatódott szeptemberben is, a szezonálisan gyenge piacon az Egyesült Államok részvénypiacai tudtak csak tovább emelkedni részben a mesterséges intelligenciát övező hírözönben, de még inkább a továbbra is gyengélkedő dollár hatására. A 2025 első felében látott európai felülteljesítés az április vámbejelentés óta nézve már inkább hasonlóan alakul az amerikaival közös devizán nézve, így a november elején várt német költségvetés és a rövidtávú alulpozicionáltság miatt taktikailag megemeltük ajánlott részvénykitettségünket olyan papírokban, amelyek kitettek a német stimulusra és az európai gazdaság „újraindulására”. Ugyan a gyengülő dollár továbbra is ellenszél lehet ebben a tekintetben, továbbra is úgy gondoljuk, hogy fordulópont előtt áll Európa és ezzel együtt a régiónk.

Kötvényekben továbbra is a duration csökkentését ajánljuk devizában, főleg a vállalati papírokon keresztül, amit most magyar hosszúra cseréltünk. A költségvetés relatív – régiós versenytársakhoz képest vett – jó helyzete miatt felélénkült a nemzetközi érdeklődés, ami az elmúlt hetek aukcióin is látszott, így minden egyéb változatlansága esetén a felár szűkülését várjuk a lengyelekhez képest."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 15%

EUR kitettség: 45%

USD kitettség: 20%

Egyéb devizás kitettség: 20%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ