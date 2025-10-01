Apelso Capital: Follow the flow
"Drága-e az amerikai parkett? Lehet. Lesz-e korrekció? Talán. A szeptember hagyományosan gyenge időszaknak számít, ennek azonban idén kevés jelét láttuk: az amerikai piac új csúcsokat döntött a hónap folyamán, annak ellenére, hogy a részvény-visszavásárlási volumen visszafogottabb az ősz beköszöntével.
A tőke továbbra is áramlik az amerikai részvénypiacokra. A befektetők optimistán tekintenek az év hátralévő részére – ezt jól mutatja, hogy jelentős short pozíció épült ki a VIX indexhez kapcsolódóan, miközben az esések elleni védelem iránti kereslet alacsony szinten maradt. Közben a közgazdászok ádáz vitát folytatnak arról, hogy a munkaerőpiac a kínálati vagy a keresleti oldalról gyengül-e inkább. A jelenlegi munkaerőpiaci lassulás azonban inkább egy túlfűtött gazdaság normalizálódásának tekinthető, semmint egy közelgő recesszió előszelének. Egyelőre. Azonban ami az amerikai munkaerőpiacról most elmondható: a piac közel egyensúlyi állapotban van, a kereslet és a kínálat nagyjából megegyezik – ám ez az egyensúly egy törékeny állapot.
A befektetői pozícionáltság ugyan nem tekinthető extrém módon túlvettnek, bizonyos szegmensekben azonban már erősen kifeszített és a piac egyre vékonyabb. Ez azonban egyelőre nem aggasztja a befektetőket – a hangulat továbbra is bikapiacot idéz. Ezt támogatják a javuló fundamentumok, a lazuló amerikai monetáris politika, valamint a trade flow. Az eufória könnyen kitarthat akár az év végéig is, így egyelőre az árral szembe úszni nem lehet kifizetődő.
Vannak azonban intő jelek is: az elmúlt 40 évben mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy az FOMC kamatot tudott csökkenteni anélkül, hogy az S&P 500 indexben szereplő vállalatok EPS-kilátásai romlottak volna – akkor azonban ez a dotkom-lufi kialakulásához vezetett. Vajon most is buborékot fúj a piac? Nem tudom. De ahogy a mondás tartja: "History doesn't repeat itself, but it often rhymes."
A kötvénypiac is visszatért a nyári szabadságáról. A csendes, jelentős mozgásoktól mentes „uborkaszezont” követően az amerikai monetáris lazítás komoly mozgást hozott a globális kötvénypiacokon. Az amerikai kamatpálya módosulása – az idei évre előrejelzett további két kamatvágással – növelheti a kamatkülönbözetet a fejlődő piacok javára a dollárral szemben, ami szeptemberben fejlődő piaci risk-on hangulatot váltott ki. Ennek hatására a befektetők megvásárolták(vagy épp zárták az EM kötvény short pozíciójukat) a helyi devizás kötvényeket – köztük a magyar forintos papírokat is.
Kérdés, hogy a jelenlegi vételi kedv meddig tarthat ki. Az amerikai gazdaság továbbra is ellenállónak bizonyul, és a munkaerőpiac sem csuklott még össze – így kérdéses, mekkora tér marad év végéig további monetáris lazításra a tengerentúlon, így akár a dollár rövidtávon erősödhet az euróval szemben. Ezzel párhuzamosan a magyar lakossági költekezés élénkülése ronthatja külkereskedelmi egyenlegünket, s így a folyó fizetési mérleg egyenlegét is. Ez – hazánk hitelminősítését követően a várható fiskális „alkoholizmus” újbóli feléledésével karöltve – véget vethet a forint euróval szembeni erősödésének.
A Magyar Nemzeti Bank nem változtatott az alapkamaton, azt továbbra is 6,5%-on tartotta. A jegybank elnöke ismét hangsúlyozta, hogy az MNB-nek nincs árfolyampolitikai célja – kizárólag az árstabilitásra koncentrál. Elnök Úr szavaiból akár az is kihallható volt, hogy az alapkamaton idén már nem várható változás, sőt könnyen elképzelhető, hogy ez az állapot jövő áprilisig is fennmarad.
Az előző hónaphoz képest a fejlett piaci részvény kitettséget növeltük a pénzpiaci eszközök rovására."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 40%
- EUR kitettség: 40%
- USD kitettség: 15%
- Egyéb devizás kitettség: 5%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
