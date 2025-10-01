Arany, bitcoin, vagy 4iG? - Mutatjuk, mivel lehetett a legnagyobbat nyerni idén a tőzsdén

Bőven jutott izgalom a 2025-ös évre a tőkepiacokon: miközben a nemesfémek szárnyaltak, az olaj és több mezőgazdasági termény árfolyama összeomlott, a részvénypiacokon pedig komoly ralikat és nagy eséseket is láthattunk. A 2025-ös év így egyszerre szól a biztonságos eszközök kereséséről és a kockázatvállalás jutalmazásáról – csak épp nem ugyanazokon a piacokon.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Bőven tartogatott izgalmakat és meglepetéseket a 2025-ös év a tőkepiacokon. A Donald Trump visszatérésével felerősödő politikai bizonytalanság, a vámháború, közel-keleti feszültségek, az ukrajnai háború, a jegybankok kamatcsökkentései, a dollár régen látott gyengülése, az európai részvények ritkaságszámba menő felülteljesítése, az AI-sztori, és még hosszan sorolhatnánk azokat a tényezőket, amelyek vagy ideig-óráig, vagy az év nagyobb részében meghatározták a tőkepiaci mozgásokat.

Ha megnézzük a fontosabb tőkepiaci eszközök idei árfolyamváltozását, elég egyértelmű kép rajzolódik ki a listavezetőket illetően. Látványos emelkedés látható a nemesfémeknél: a platina több mint 71, az ezüst több mint 62, az arany pedig közel 46 százalékot emelkedett, miközben a palládium is erősen teljesített.

Ez világosan mutatja, hogy a befektetők menekülőeszközöket kerestek a bizonytalan gazdasági és geopolitikai környezetben.