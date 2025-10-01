Arany, bitcoin, vagy 4iG? - Mutatjuk, mivel lehetett a legnagyobbat nyerni idén a tőzsdén

Bőven tartogatott izgalmakat és meglepetéseket a 2025-ös év a tőkepiacokon. A Donald Trump visszatérésével felerősödő politikai bizonytalanság, a vámháború, közel-keleti feszültségek, az ukrajnai háború, a jegybankok kamatcsökkentései, a dollár régen látott gyengülése, az európai részvények ritkaságszámba menő felülteljesítése, az AI-sztori, és még hosszan sorolhatnánk azokat a tényezőket, amelyek vagy ideig-óráig, vagy az év nagyobb részében meghatározták a tőkepiaci mozgásokat.
Ha megnézzük a fontosabb tőkepiaci eszközök idei árfolyamváltozását, elég egyértelmű kép rajzolódik ki a listavezetőket illetően. Látványos emelkedés látható a nemesfémeknél: a platina több mint 71, az ezüst több mint 62, az arany pedig közel 46 százalékot emelkedett, miközben a palládium is erősen teljesített.
Ez világosan mutatja, hogy a befektetők menekülőeszközöket kerestek a bizonytalan gazdasági és geopolitikai környezetben.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés