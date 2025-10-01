Elérte a korrekció a magyar tőzsdét, megugrott a forgalom szeptemberben

Szeptemberben mérsékeltebb teljesítményt mutatott a BUX. A tavaszi-nyári csúcsokat követően a hazai részvényindex szeptember végére 3,6 százalékos korrekcióval 98 871,6 ponton zárta a hónapot. Az azonnali részvénypiac forgalma ugyanakkor az augusztusi, és a tavaly szeptemberi szintet is meghaladta. A legnagyobb kereskedési aktivitás szeptemberben is az OTP, a Richter és a Mol papírjaihoz kapcsolódott. A brókercégek élmezőnyében megtartotta előző havi vezető pozícióját a Wood, akit a Concorde és az Erste követett.

Szeptemberben a globális tőkepiacokat elsősorban az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások mozgatták. Az Egyesült Államokban a vártnál erősebb gazdasági adatok mérsékelték a gyors kamatcsökkentés esélyét, ami visszafogta a főbb indexeket. Európában a befektetői hangulatot a fogyasztói és üzleti bizalom friss felmérései, valamint az energiaárak változása alakította, így csak kisebb elmozdulásokat lehetett tapasztalni. Ázsiában ezzel szemben élénkebb kereskedés volt jellemző, különösen a technológiai szektorban, amit a befektetői bizalom erősödése támogatott.

A BUX szeptember 4-én még 104 000 pont fölé emelkedett, a havi kereskedést azonban 98 871,6 ponton zárta,

ami augusztushoz képest 3,6 százalékos csökkenést jelent.

A BÉT további indexei szintén mérsékelt korrekciót mutattak.

A blue chipek közül ismét az OTP részvényei vonzották a legnagyobb tőkét, 206,9 milliárd forintos forgalommal. A bankot a Richter követte 40,4 milliárd forinttal, míg a harmadik helyen a Mol végzett 32,8 milliárd forintos forgalommal. A közepes és kisebb kapitalizációjú vállalatok közül a Rába teljesítménye emelkedett ki, 51,3 százalékos árfolyam-emelkedést elérve szeptemberben.

Az azonnali részvénypiac forgalma összesen 330,9 milliárd forintot tett ki, amely a napi átlagot tekintve augusztushoz képest közel 10 százalékos, tavaly szeptemberhez képest pedig mintegy 58 százalékos növekedést jelent.

A befektetési szolgáltatók rangsorában szeptemberben a Wood végzett az élen 189,2 milliárd forintos forgalommal. A második helyet a Concorde szerezte meg 184,8 milliárd forinttal, míg a dobogó harmadik fokán az Erste zárt 112,1 milliárd forintos forgalommal.

A Wood így a forgalom 28,6 százalékát, a Concorde 27,9 százalékát, az Erste pedig 16,9 százalékát bonyolította.

A három legnagyobb szolgáltató a BÉT forgalmának 73,4 százalékét bonyolította.

A piaci események mellett a szeptember a Budapesti Értéktőzsde számára kiemelt szakmai és reputációs sikereket is hozott. A magyar tőzsde elnyerte a „CEE’s Best Exchange for Financial Literacy” (Közép- és Kelet-Európa legjobb pénzügyi edukációs tőzsdéje) díjat az Euromoney Capital Markets Awards keretében. Emellett a középvállalatokat támogató BÉT Mentor elnevezésű szolgáltatáspaletta idei harmadik workshopját is megtartották, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság gyakorlati kérdései álltak.

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ