FONTOS Beütött az Otthon Start: így néz ki egy piac, amelyik robbanni készül
Befektetés

Equilor Alapkezelő: Széttartó monetáris politikák

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható:

"Szeptember hónap legjobban várt eseménye a FED 25bp-os kamatcsökkentése volt, ami egy lazító ciklus kezdetét jelenti. A munkaerőpiac gyengeségei felülírták az inflációs veszélyt, azonban a következő egy-másfél év várható kamatcsökkentéseinek nagysága kérdéses és erősen adat vezérelt lesz. A tőkepiacok nagy lelkesedéssel fogadták az enyhülő monetáris szigort: az USA részvényindexek 3-5%-kal meneteltek feljebb, a 10 éves USA államkötvény hozam 11bp-tal zárt alacsonyabban, míg az EURUSD csaknem fél százalékkal emelkedett. Ebben a környezetben az arany több, mint 10%-kal tudott erősödni.

Az európai eszközök lemaradóak voltak, a részvény indexek főként oldalaztak. Az EKB jelzése alapján nem lehet számítani további kamatcsökkentésre. A francia politikai és gazdasági környezet romlása a francia államötvényekre is nyomást helyezett így a 10 éves francia hozam már az olasz 10 éves hozam fölött jár.

A magyar eszközöket legkomolyabban érintő bejelentés Varga Mihály jegybank elnöktől származott, mely szerint a forint gyengülésére már nem lehet versenyelőnyt építeni, azaz még sokáig marad a magas alapkamat.  Mi ezt paradigmaváltásnak gondoljuk a megelőző érához képest és a forint tartós, fokozatos reál felértékelődésére számítunk. Az EURHUF árfolyam közel 2 százalékkal került lejjebb, és a 10 éves állampapírt is megtalálták a befektető, hozama 20bp-ot csökkent.         

A modell portfolió arányait nem változtattuk jelentősen. A kötvény eszközosztályon belül a hazai kötvényarány változatlan, mivel a relatív alulértékeltség fennmaradt és a várható régiós kamatcsökkentések hatására az MNB mozgástere fokozatosan növekszik. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 40%
  • EUR kitettség: 35%
  • USD kitettség: 25%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

