Erste: Csak a jó hírek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írása olvasható:
"A legfrissebb adatok alapján – eléggé meglepő módon – az amerikai gazdaság lassan inkább a túlhevüléshez áll közelebb, mintsem egy esetleges recesszióhoz. Persze ez így eléggé kisarkított megfogalmazásnak tűnhet, de tény, hogy az inflációs számok többsége inkább 3 százalék felé tendál, szemben a Federal Reserve 2 százalékos céljával, az atlantai Fed „valós idejű” gazdasági növekedési indikátora (GDP nowcast) pedig szeptember legvégén 3,9 százalékos GDP-bővülést jelez. A munkaerőpiaci adatok ugyan némi aggodalomra adhatnak okot, legalábbis a Fed 25 bázispontos szeptemberi kamatcsökkentéséhez láthatóan elégséges indokot szolgáltattak. Viszont összességében annyire nem tűnnek súlyosnak, hogy a meredek további kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásokat érdemben fűtsék. Így a piac már abban sem biztos, hogy idén sor kerül mind a két további kamatvágásra, ami a legutolsó Fed-előrejelzésben szerepelt.

Globális kitekintésben is lényegesen jobb a kép, mint amire még néhány hónappal korábban számítani lehetett. Az amerikai kormányzat által belengetett vámemeléseket ugyan még nem léptették teljes mértékben életbe, de egyelőre az látszik, hogy a megnövelt vámoknak eddig viszonylag mérsékelt árnövelő hatása volt, és így a vásárlóerőre gyakorolt negatív hatásuk sem volt különösebben jelentős. Európában nyilvánvalóan gyengébbek az aktivitási adatok, de a Citi gazdasági meglepetésindexe (mely az előzetes várakozásoktól való eltérést mutatja) az öreg kontinensen is pozitív tartományban van. Sőt, a piac láthatóan osztja az Európai Központi Bank vezetőinek álláspontját, miszerint további kamatcsökkentésekre nem feltétlenül lesz szükség, hiszen a következő egy évre egyetlen kamatcsökkentés sincs beárazva a határidős kontraktusokba. 

A piacok számára a vártnál jobb gazdasági adatok és a Fed újraindított kamatcsökkentései rövid távon kedvező fejleménynek minősülnek – mind a részvények, mind az állampapírok szempontjából. Az amerikai vállalati kötvények hozamprémiuma az elmúlt napokban több évtizedes mélypontra süllyedt. A mesterséges intelligencia továbbra is mágikus hívószó, az amerikai „hét mesterlövész” (Magnificent 7) részvények az elmúlt három hónapban is háromszor annyit emelkedtek, mint az egyenlő súlyozású S&P 500 index. Az amerikai dollár számára a Fed laza monetáris politikája eközben további gyengülési nyomást jelent.

Azonban akadhatnak problémák is. Például utólag kiderülhet, hogy a Fed túl későn kezdte el a kamatok csökkentését, ami azt jelentené, hogy a munkaerőpiac hirtelen lehűl és recessziót vált ki. Vagy a Trump-kormányzat vámemelésének a növekedést fékező hatásai a közeljövőben válhatnak nyilvánvalóvá. Az is előfordulhat, hogy a Fed jelenlegi érvelése megingatható: ha az a nézet válik uralkodóvá, hogy a kamatokat elsősorban a hatalmas politikai nyomás miatt csökkentik, a hosszú távú inflációs várakozások emelkedhetnek, ami rendkívül negatív fejleményeket indíthat be a kötvénypiacokon. Az ajánlott portfólióban egyelőre nem változtattunk, a kötvénypiacokon inkább Európát preferáljuk, a részvények súlyát semleges szinten tartjuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 80,0%
  • EUR kitettség: 1,5%
  • USD kitettség: 9,5%
  • Egyéb devizás kitettség: 9,0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

