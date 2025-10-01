Figyelem: az elemzők szerint nagyot ralizhatnak ezek a részvények

Nincs hiány kockázatokból az amerikai tőzsdéken: a magas értékeltségek, a dollár nagy gyengülése, a gazdaságból érkező adatok, valamint immáron a kormányzati leállás is aggasztja a befektetőket, így sokan más lehetőségekt után kutatnak. Ilyen helyzetben jó alternatívát nyújt Európa. Ezt jól szemléltetik az idei számok is, hiszen az európai indexek általánosságban felülteljesítik az amerikaiakat. Ezúttal európai részvénybefektetési lehetőségeket hoztunk: a Barclays elemzői mutatták meg legjobb ötleteiket. Itt van 4 részvény, amiben kiemelkedő hozampotenciál van az elemzők szerint.

Szerda reggel kellemetlen hírre ébredtek a befektetők, ugyanis leállt az amerikai kormányzat. Ezzel tehát egy újabb tényezővel nőtt az amerikai piacokat érintő bizonytalanságok sora.

Ha már Amerika, a kockázatok mellett egy másik gyakori téma az amerikai részvények magas értékeltsége, melynek kapcsán felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben biztos jó ötlet-e Amerikában befetketni.

Éppen ezért mutatunk most négy olyan európai részvényt is, amely jelentős emelkedés előtt áll, és megfelelő alternatívaként szolgálhat a befektetők számára.