Gránit: rendkívül bizonytalanok az idei kamatvágások
"2025 szeptemberében az amerikai részvénypiacok töretlenül tovább emelkedtek, ezzel több indexben új történelmi csúcsot elérve a hónapban. A dollár továbbra sem tudott érdemben erősödni az euróval szemben, így maradt az 1,17 feletti sávban.
A Fed a várakozások szerint 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, és aggodalmát fejezte ki a munkaerőpiac gyengülésével kapcsolatban. Közölte, hogy a jelenlegi környezetben ezt kell priorizálnia az inflációs kockázatokkal szemben. Rendkívül bizonytalan az a kérdés, hogy idén hány vágás lesz és mikor. A Fed további 2 kamatvágásról kommunikált, de a piac jelenleg ennél valamennyivel kevesebbet áraz, köszönhetően a múlt héten beérkező meglepően erős amerikai makróadatoknak. A hónap utolsó teljes hetében pedig az amerikai kötvényhozamok is emelkedtek.
A kamatvágás után tovább folytatódott a rali az amerikai részvénypiacon, még a jobban shortolt és lemaradó kis- és közepes kapitalizációjú részvényindexekben is.
A forintot továbbra is támasztja az MNB szigorú kamatpolitikája és kommunikációja, valamint a carry-trade befektetők. A jegybank az alapkamatot a szeptemberi döntés során sem módosította, így már egy éve 6,5 százalékon áll. A hónap eleji 396 körüli szintekről tovább erősödött az euróval szemben, és a hónap közepén még 389 alá is benézett. A hónap végén egy enyhe korrekció után is 391 körüli árfolyamon mozog a forint. A forint mellett a magyar kötvények is erősödni tudtak szeptemberben: a 10 éves forintos hozam 35 bázisponttal került lejjebb. Az erős keresletnek köszönhetően az ÁKK a kötvényaukciókon a kibocsátás mértékének jelentős emelése mellett is egészséges bid-to-cover ratio-val tudott kötvényeket kibocsátani.
A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokációnkon a korábbi portfólió-ajánlónkhoz képest."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 83%
- EUR kitettség: 7%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
