Hold: ijesztő, de nehéz elképzelni, hogy ne tőzsdei emelkedés jöjjön
"A változás: Most már nehéz elképzelni, hogy év végéig ne emelkedés legyen a fejlett piacokon, ami ijesztő ugyan, de tényleg nehéz elképzelni. Ennek eredményeképpen a fejlett piaci kitettséget növelném, valamint a kriptot, azaz a digitális aranyat, ami még nem vett részt az arany rallyban. Forintot is lehetne venni a hangulatra, de ott túl nagy a downside risk, az upside pedig nagyon kicsi, úgyhogy maradok devizában.
Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 0%
- EUR kitettség: 35%
- USD kitettség: 35%
- Egyéb devizás kitettség: 30%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
