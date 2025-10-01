  • Megjelenítés
Hold: ijesztő, de nehéz elképzelni, hogy ne tőzsdei emelkedés jöjjön

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a HOLD Alapkezelő írása olvasható:
"A változás: Most már nehéz elképzelni, hogy év végéig ne emelkedés legyen a fejlett piacokon, ami ijesztő ugyan, de tényleg nehéz elképzelni. Ennek eredményeképpen a fejlett piaci kitettséget növelném, valamint a kriptot, azaz a digitális aranyat, ami még nem vett részt az arany rallyban. Forintot is lehetne venni a hangulatra, de ott túl nagy a downside risk, az upside pedig nagyon kicsi, úgyhogy maradok devizában.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 0%
  • EUR kitettség: 35%
  • USD kitettség: 35%
  • Egyéb devizás kitettség: 30%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

