K&H: az amerikai tőzsde továbbra is drágának számít, mégis felülsúlyozzuk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Szeptemberben folytatódott a részvénypiacok jó teljesítménye. A befektetők továbbra is erőt tudtak meríteni az összességében kedvező amerikai gazdasági növekedési kilátásokból, még akkor is, ha a munkaerő-piac úgy tűnik, alacsonyabb fokozatba kapcsolt. Az amerikai jegybank fókusza így az inflációról egyre inkább a munkaerő-piaci helyzetre tevődik át, és ennek megfelelően kamatot is vágtak szeptemberi ülésükön. Ez az együttállás pedig – bíztató gazdasági növekedési kép, stabil vállalati eredmények és csökkenő kamatkörnyezet – jellemzően kedvez a részvénypiacoknak. Ezzel együtt az amerikai tőzsde továbbra is drágának számít a várható profitokhoz képest, így bármilyen, jelentősebb negatív hírre érzékenyebben reagálhatnak a börzék. Az amerikai kötvénypiacon némileg csökkentek a hozamszintek szeptember folyamán, felfelé hajtva a kötvényportfóliók értékét. A hónap végén a 10 éves amerikai államkötvény-hozamok 4,1% körül alakultak. A hazai kötvénybefektetők szintén jó hónapot zárhattak, a magyar államkötvény hozamok is mérséklődtek, szeptember végén 6.8% körül mozgott a 10 éves magyar államkötvények hozama.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén némileg a hosszú távú súly felett tartjuk a kitettséget. Az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít, míg a Fed újraindította kamatvágási ciklusát, amely kedvezhet a részvénypiacoknak. Régiós szinten felülsúlyozzuk az amerikai, míg alulsúlyozzuk a csendes-óceáni térség részvénypiacát. A szektorokat tekintve felülsúlyozzuk a pénzügyi- és a technológiai-szegmens papírjait, míg a napi fogyasztási cikkeket előállító- és az ipari-szektor részvényeiből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 65%

EUR kitettség: 8%

USD kitettség: 20%

Egyéb devizás kitettség: 7%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ