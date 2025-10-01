MBH: óvatos megközelítés indokolt, jobb beszállási lehetőséget várunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írása olvasható:

"Szeptemberben sem tört meg a részvénypiac lendülete és a főbb indexek közül sok új abszolút csúcsra emelkedett. A szezonálisan gyenge időszakon a Fed kamatcsökkentése és a mesterséges intelligencia iránti lelkesedés segítette át a részvényeket. Érthető módon az USA-ban ismét a technológiai szektor volt a legnépszerűbb, illetve a kamatszintre érzékeny szektorok is jól teljesítettek a monetáris lazítás közepette. A mesterséges intelligenciában érdekelt részvények nem csak az USA-ban, de Kínában is megmozgatták a befektetők fantáziáját, ráadásul az itt található részvények jóval alacsonyabb árazási szorzókon forognak, mint amerikai társaik. A feltörekvő régióból még Dél-Amerika teljesített jól, ahol a befektetők a gyengülő dollárt erős hátszélnek érzik. Alulteljesítő volt az európai régió, a monetáris lazítás és a mesterséges intelligenciához kapcsolt részvények hiánya, valamint a német fiskális impulzus adminisztratív nehézségei nem hozták meg az étvágyat a régió iránt.

Az ősz első hónapjában vegyesen teljesítettek a kötvénypiacok. Kiemelkedő fontosságú hír volt, hogy a Fed elkezdte kamatcsökkentési ciklusát egy majdnem egyhangúlag megszavazott 25 bp-os lépéssel, míg egyre biztosabban árazzák a befektetők, hogy az EKB-tól nem várható már változtatás a következő hónapokban. Ezek a várakozások visszatükröződtek a kötvények teljesítményében is, Nyugat-Európában nullás teljesítménnyel zárult a hónap, míg érdemben csökkentek az amerikai hozamok a hozamgörbe minden részén. A fejlődő piaci kötvények is kedvező hozamot zártak, és a spreadek is szűkültek. Régiónkban kitűnt a magyar kötvények jelentős felülteljesítése, illetve a cseh hozamok emelkedése. Egyre valószínűbb, hogy a cseh jegybank elérte a ciklus alját és a következő lépése inkább kamatemelés lehet majd 2026-ban.

A magas részvénypiaci pozicionáltság miatt óvatos megközelítés indokolt, így továbbra is alacsonyan tartanánk a részvénypiaci kitettséget. Jobb beszállási lehetőséget várnánk a kockázatos eszközök arányának növeléséhez."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 80%

EUR kitettség: 20%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ