Meglepő fordulat a Nike-nál

A bevétel 1 százalékkal 11,7 milliárd dollárra nőtt az időszak során, ami minimálisan, de meghaladta a piaci konszenzust. A vállalat az első negyedévben részvényenként 49 centes nyereséget ért el, ami jóval meghaladta az elemzők 27 centes várakozását.
A nagykereskedelmi bevétel 7 százalékkal 6,8 milliárd dollárra emelkedett, mivel a kiskereskedők feltöltötték készleteiket a fontos sportesemények előtt. A Nike Direct eladások – amelyekbe a saját üzletek és az online csatornák tartoznak – 4 százalékkal csökkentek a gyengébb digitális kereslet miatt.
A névadó Nike márka forgalma 2 százalékkal bővült, elsősorban Észak-Amerika húzta, miközben a kínai régióban visszaesés volt. A Converse bevételei 27 százalékkal zuhantak.
A bruttó marzs 320 bázisponttal 42,2 százalékra csökkent a magasabb kedvezmények és vámok miatt, a nettó eredmény pedig 31 százalékkal 700 millió dollárra esett vissza.
Ebben a negyedévben a Nike előrelépést ért el a Win Now programunkkal, különösen az észak-amerikai, nagykereskedelmi és futó kategóriákban”
– mondta Elliott Hill vezérigazgató, majd hozzátette, hogy
a vállalat továbbra is egyenetlen helyreállással szembesül a különböző régiókban és termékkategóriákban.
Matthew Friend pénzügyi igazgató szerint a külső ellenszelek továbbra is nyomást gyakorolnak majd az eredményekre, ezért a költségfegyelem megőrzése kiemelt fókusz marad.
A befektetők örülnek a friss számoknak, mintegy 3,5 százalékot ugrott a Nike részvényei a keddi piaczárás után.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kína két év alatt megsemmisítette Európát ezen a területen: most már késő lehet
Az iparág vezetői félreverik a harangokat.
Megérkezett a fagy Magyarországra!
Lehűléssel indul az október.
Ráborították Európa nagyágyúi az asztalt Ursula von der Leyenékre – itt az ultimátum
Azonnali lépéseket várnak.
A kormány ismét a veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi
Újabb 180 nappal tolhatják ki.
Trump minél hamarabb találkozásra bírná Zelenszkijt és Putyint – Azt is elmondta, melyikőkük egy "papírtigris"
"Az egyetlen módja ennek az erő felmutatása."
Stratégiai együttműködést kötött az Uniqa és a Hungarikum, új ökoszisztémát építenek
Többes ügynökké szervezi át függőügynöki hálózatát a biztosító.
Kínos "szégyenlista" látott napvilágot Európa legnagyobb gazdaságáról
Befejezetlen híd, drága denevérköltöztetés is szerepel a felsorolásban.
Példátlan lépés Európában: betiltja a fél netet a 16 év alattiaknak egy ország
A Facebookot, a TikTokot, az Instagramot és az X-et is blokkolják.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.