Meglepő fordulat a Nike-nál
Meglepő fordulat a Nike-nál

A Nike meglepetésre növekvő bevételről és a várakozásokat felülmúló nyereségről számolt be az első negyedévben, miközben a sportszergyártó óriás átalakulási erőfeszítései kezdenek eredményt hozni a kínai gyengélkedés és a vámok okozta nyomás ellenére.

A bevétel 1 százalékkal 11,7 milliárd dollárra nőtt az időszak során, ami minimálisan, de meghaladta a piaci konszenzust. A vállalat az első negyedévben részvényenként 49 centes nyereséget ért el, ami jóval meghaladta az elemzők 27 centes várakozását.

A nagykereskedelmi bevétel 7 százalékkal 6,8 milliárd dollárra emelkedett, mivel a kiskereskedők feltöltötték készleteiket a fontos sportesemények előtt. A Nike Direct eladások – amelyekbe a saját üzletek és az online csatornák tartoznak – 4 százalékkal csökkentek a gyengébb digitális kereslet miatt.

A névadó Nike márka forgalma 2 százalékkal bővült, elsősorban Észak-Amerika húzta, miközben a kínai régióban visszaesés volt. A Converse bevételei 27 százalékkal zuhantak.

A bruttó marzs 320 bázisponttal 42,2 százalékra csökkent a magasabb kedvezmények és vámok miatt, a nettó eredmény pedig 31 százalékkal 700 millió dollárra esett vissza.

Ebben a negyedévben a Nike előrelépést ért el a Win Now programunkkal, különösen az észak-amerikai, nagykereskedelmi és futó kategóriákban”

– mondta Elliott Hill vezérigazgató, majd hozzátette, hogy

a vállalat továbbra is egyenetlen helyreállással szembesül a különböző régiókban és termékkategóriákban.

Matthew Friend pénzügyi igazgató szerint a külső ellenszelek továbbra is nyomást gyakorolnak majd az eredményekre, ezért a költségfegyelem megőrzése kiemelt fókusz marad.

A befektetők örülnek a friss számoknak, mintegy 3,5 százalékot ugrott a Nike részvényei a keddi piaczárás után.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

