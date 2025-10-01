Megszólalt a neves pénzember: jön a nagy összeomlás

Robert Kiyosaki azzal vált híressé, hogy sikeresen jósolta meg a 2008-as gazdasági válságot. Azóta látványosan belehelyezkedett a megmondóember szerepbe és rendszeresen vízionál világégést - most olyan dolog történt, ami ismét remek táptalajt biztosított neki ehhez, ugyanis a rengeteg befektető által figyelt Warren Buffett nyilvánosan is kiállt az arany és az ezüst mellett.

Mindig is nagy ellenlábasa volt a hagyományos pénzügyi rendszernek Robert Kiyosaki, a megmondóember gyakran teszi közzé ezzel kapcsolatos fejtegetéseit az X-en, megragadva a lehetőséget, hogy a szerinte biztonságosabb eszközöket promotálja.

A guru most arról írt, hogy szerinte a befektetőknek érdemes követniük a Berkshire Hathaway alapítóját, és fontolóra venniük, hogy növeljék kitettségüket bitcoinban, aranyban és ezüstben, mivel szerinte

jön a részvény-és kötvénypiaci összeomlás.

Warren Buffett nemesfémek felé fordulása Kiyosaki szerint jól mutatja a részvénypiac zavarait. Buffett az elmúlt évtizedekben rendszeresen bírálta az aranyat, mondván, az nem illik bele az általa követett értékalapú befektetési stratégiába. A COVID-időszakban azonban a Berkshire Hathaway több mint 500 millió dolláros befektetést jelentett be a világ egyik legnagyobb aranybányászati vállalatába, a Barrick Miningbe. Most, hogy az arany és az ezüst 2025-ben eddig 45–50 százalékot emelkedett, a cég újra komolyan vizsgálja a lehetőségeket ezen a piacon.

Kiyosaki szerint tehát Buffett lépése akár a részvény- és kötvénypiac közelgő összeomlásának előjele is lehet, ami szélesebb gazdasági visszaeséshez vezethet.

Lehet, hogy itt az ideje hallgatni Buffett szavára, és venni egy kis aranyat, ezüstöt, Bitcoint vagy épp Ethereumot

– tette hozzá.

I WANT TO VOMIT: getting nauseus, listening to Buffet tout the virtues of gold and silver…. after he ridiculed gold and silver for years. That means the stock and bond market are about to crash. Depression ahead?Even though Buffet shit on gold and silver investors like me… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 1, 2025

Kiyosaki régóta jósol egy nagy tőzsdekrachot és amerikai recessziót a törékeny gazdasági helyzet miatt.

Úgy véli, ebben a környezetben a bitcoin és a nemesfémek menedékeszközként kifejezetten jól teljesíthetnek, miközben az amerikai dollár hanyatlását várja.

