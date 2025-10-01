  • Megjelenítés
Megszólalt a neves pénzember: jön a nagy összeomlás
Befektetés

Megszólalt a neves pénzember: jön a nagy összeomlás

Portfolio
Robert Kiyosaki azzal vált híressé, hogy sikeresen jósolta meg a 2008-as gazdasági válságot. Azóta látványosan belehelyezkedett a megmondóember szerepbe és rendszeresen vízionál világégést - most olyan dolog történt, ami ismét remek táptalajt biztosított neki ehhez, ugyanis a rengeteg befektető által figyelt Warren Buffett nyilvánosan is kiállt az arany és az ezüst mellett.
Mindig is nagy ellenlábasa volt a hagyományos pénzügyi rendszernek Robert Kiyosaki, a megmondóember gyakran teszi közzé ezzel kapcsolatos fejtegetéseit az X-en, megragadva a lehetőséget, hogy a szerinte biztonságosabb eszközöket promotálja. 

A guru most arról írt, hogy szerinte a befektetőknek érdemes követniük a Berkshire Hathaway alapítóját, és fontolóra venniük, hogy növeljék kitettségüket bitcoinban, aranyban és ezüstben, mivel szerinte

jön a részvény-és kötvénypiaci összeomlás.

Warren Buffett nemesfémek felé fordulása Kiyosaki szerint jól mutatja a részvénypiac zavarait. Buffett az elmúlt évtizedekben rendszeresen bírálta az aranyat, mondván, az nem illik bele az általa követett értékalapú befektetési stratégiába. A COVID-időszakban azonban a Berkshire Hathaway több mint 500 millió dolláros befektetést jelentett be a világ egyik legnagyobb aranybányászati vállalatába, a Barrick Miningbe. Most, hogy az arany és az ezüst 2025-ben eddig 45–50 százalékot emelkedett, a cég újra komolyan vizsgálja a lehetőségeket ezen a piacon.

Kiyosaki szerint tehát Buffett lépése akár a részvény- és kötvénypiac közelgő összeomlásának előjele is lehet, ami szélesebb gazdasági visszaeséshez vezethet.

Lehet, hogy itt az ideje hallgatni Buffett szavára, és venni egy kis aranyat, ezüstöt, Bitcoint vagy épp Ethereumot

– tette hozzá.

Kiyosaki régóta jósol egy nagy tőzsdekrachot és amerikai recessziót a törékeny gazdasági helyzet miatt.

Úgy véli, ebben a környezetben a bitcoin és a nemesfémek menedékeszközként kifejezetten jól teljesíthetnek, miközben az amerikai dollár hanyatlását várja.

