Megszólalt a neves pénzember: jön a nagy összeomlás

Mindig is nagy ellenlábasa volt a hagyományos pénzügyi rendszernek Robert Kiyosaki, a megmondóember gyakran teszi közzé ezzel kapcsolatos fejtegetéseit az X-en, megragadva a lehetőséget, hogy a szerinte biztonságosabb eszközöket promotálja.
A guru most arról írt, hogy szerinte a befektetőknek érdemes követniük a Berkshire Hathaway alapítóját, és fontolóra venniük, hogy növeljék kitettségüket bitcoinban, aranyban és ezüstben, mivel szerinte
jön a részvény-és kötvénypiaci összeomlás.
Warren Buffett nemesfémek felé fordulása Kiyosaki szerint jól mutatja a részvénypiac zavarait. Buffett az elmúlt évtizedekben rendszeresen bírálta az aranyat, mondván, az nem illik bele az általa követett értékalapú befektetési stratégiába. A COVID-időszakban azonban a Berkshire Hathaway több mint 500 millió dolláros befektetést jelentett be a világ egyik legnagyobb aranybányászati vállalatába, a Barrick Miningbe. Most, hogy az arany és az ezüst 2025-ben eddig 45–50 százalékot emelkedett, a cég újra komolyan vizsgálja a lehetőségeket ezen a piacon.
Kiyosaki szerint tehát Buffett lépése akár a részvény- és kötvénypiac közelgő összeomlásának előjele is lehet, ami szélesebb gazdasági visszaeséshez vezethet.
Lehet, hogy itt az ideje hallgatni Buffett szavára, és venni egy kis aranyat, ezüstöt, Bitcoint vagy épp Ethereumot
– tette hozzá.
I WANT TO VOMIT: getting nauseus, listening to Buffet tout the virtues of gold and silver…. after he ridiculed gold and silver for years. That means the stock and bond market are about to crash. Depression ahead?Even though Buffet shit on gold and silver investors like me…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 1, 2025
Kiyosaki régóta jósol egy nagy tőzsdekrachot és amerikai recessziót a törékeny gazdasági helyzet miatt.
Úgy véli, ebben a környezetben a bitcoin és a nemesfémek menedékeszközként kifejezetten jól teljesíthetnek, miközben az amerikai dollár hanyatlását várja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kiderült, milyen céllal repülhettek be a német légtérbe a gyanús repülő tárgyak
Részletek szivárogtak ki a kieli drónészlelésekről.
Megpróbálja kiárazni magát az orosz piacról az UniCredit
Egyre jobban csökkenti kitettségét a bankcsoport.
Fra Angelicótól Gerhard Richterig – nagy őszi tárlatok az európai múzeumokban
A régi mesterek kedvelőire és a kortárs művészet híveire is izgalmas kiállítások várnak.
Nem jó hírek jöttek az amerikai feldolgozóiparból
Stagflációs szelek fújnak.
Ijesztő adatok derültek ki a magyarok életmódjáról
A lakosság harmada nem mozog, sportol rendszeresen.
Arany, bitcoin, vagy 4iG? - Mutatjuk, mivel lehetett a legnagyobbat nyerni idén a tőzsdén
Nagy nyerők és csúnya bukók.
Itt vannak a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei
Idén közel 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől.
Kiderült az igazság: ezért nem szabadulhat Európa a szennyező energiától a háború ellenére sem
Nemcsak anyagilag, hanem az életkörülményekben is nagy árat fizet a kontinens.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.