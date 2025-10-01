Nem mindennapi helyzet állt elő - A profik elárulják, hogy lehet rajta pénzt keresni

Helyi idő szerint éjfélkor leállt az amerikai kormányzat, miután kifutott a kormányzati szerzek finanszírozási kerete. Ez egy rendkívül izgalmas helyzetet teremthet a tőzsdéken, az amerikai befektetési bankok profi elemzői pedig most elárulták, hogy mit érdemes tenni, ha keresni akarunk a dolgon.

Az amerikai kormányzati leállás (government shutdown) mostani háttere és oka nagy részben politikai patthelyzetből és a költségvetési finanszírozás hiányából fakad. Az ügy megértéséhez fontos tudni, hogy az Egyesült Államokban a szövetségi kormány működéséhez évente jóvá kell hagyni törvény által a forrásokat. Ha ez nem történik meg időben, akkor azok az ügynökségek és programok, amelyekhez nincs előzetes jóváhagyás, kénytelenek „leállni” (működésüket felfüggeszteni).

A következőkben megnézzük, hogy

mit javasolnak ebben a nem mindennapi helyzetben a profi befektetők.