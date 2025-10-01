OTP: Nemhogy pofon, hanem újabb csúcsok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai és feltörekvő országbeli részvénypiacok tovább meneteltek szeptemberben, míg Európában elfogytak a vevők. A lassuló, bár recesszióba nem forduló gazdasági összkép támogatta a kockázatvállalási hajlandóságot, amit a (hosszabb szünet után) folytatódó amerikai kamatcsökkentési ciklus reménye még tovább tüzelt. A hónap első felében gyengülő dollár a feltörekvő piacoknak adott ismét hátszelet. A szeptemberi FED ülés le is szállította a várt 25 bázispontos kamatcsökkentést, azonban újabb muníció nem érkezett a jegybankároktól a ciklus intenzitásának vonatkozásában. Véleményünk szerint a piac kissé előreszaladt a beárazott kamatcsökkentések terén, szeptember elején már 7 vágást áraztak 2026 végéig bezárólag (ebből egy megvalósult a hónapban). A várakozásokat alátámasztó kommunikáció hiányában, majd a következő hetekben érkezett stabil munkaerőpiaci és gazdasági mutatók következtében a hónap végére ez már 4 vágásra mérséklődött. A vártnál kevésbé galamb jegybank, illetve a dollárerősödés következtében elkezdtek csökkenni a részvényindexek, érdemi esésről azonban nem beszélhetünk.

Részvénykitettségünkön nem változtattunk, középtávon továbbra is negatívnak ítéljük az összképet. Érveink változatlanok: fejnehéz és túlárazott a piac, az AI beruházásokba ömlő milliárdok megtérülése minimum aggályos, valamint a hosszú hozamok emelkedése és magas szinten ragadása a magasan árazott indexeknél mind növelik egy korrekció esélyét. Az amerikai kormányzat kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai lépéseivel szemben már felépült egy bizonyos szintű immunitás a befektetőkben, azonban ez a szemellenzős, a negatívumokon átnéző magatartás is előbb-utóbb változni fog.

A fejlett kötvénypiacok is hasonló pályát futottak le szeptemberben. A FED döntést megelőzőleg általános hozamcsökkenést láthattunk, majd a vágást követően újabb impulzus hiányában visszaadták az addigi szinte teljes havi teljesítményt. Az amerikai tízéves hozam is tesztelte a 4%-os határt, rövidéletű áttörést követően azonban visszatendált az eddig évre jellemző 4-4.4%-os sávja közepe felé. Szerintünk folytatódni fog a görbék meredekebbé válása, a romló költségvetési kép (mind az USA-ban, mind Európában) és az inflációs várakozások további emelkedése várhatóan a hosszú lejáratú kötvényeket fogja jobban nyomás alatt tartani. Mindezek mellett a kötvényvásárlásokkal kivárunk. Megjegyezzük, hogy a Fed ülést követő korrekcióban erősen túlteljesítettek az inflációindexált kötvények, amiket amúgy preferálunk.

Hazai fronton intenzívebb hozamesést láthattunk az állampapírpiacon, a nemzetközi trend itthonra is átgyűrűzött. A megvalósult 20-30 bázispontos hozamcsökkenés ellenére a vásárlási kedv egyelőre töretlennek tűnik, amit a viszonylag vonzó reálkamat szint és a stabil forint is táplált. A választáshoz közeledve a költségvetési költekezés felpörgése, valamint az orosz energiaimport jövőjével kapcsolatos bizonytalanság is negatívan hathat a kötvényekre. Ezzel szemben azonban a bankok vételi kényszere támaszthatja a hozamgörbe közepét, emiatt a modellportfólióban a súlyt nem változtatjuk, inkább átcsoportosítást javaslunk a hosszabb kötvényekből a banki vásárlásokkal kitüntetett 6 éves szegmensbe.

A forint reálárfolyama a 2010-es évek eleje óta nem volt olyan magasan, mint szeptemberben. A régiós viszonylatban magas reálkamatszint, és lecsökkent volatilitás mind egyre népszerűbbé tette a hazai devizát a külföldi szereplők körében is. A pozícionáltság kezd túlzó méreteket ölteni, így a kockázati étvágy beesése hozhat egy hirtelen forintgyengülő epizódot."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ