VIG: az európai piacokon nem rózsás a hangulat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írása olvasható:

"Szeptember folyamán az Egyesült Államokban ismét a gazdaság puha landolásának forgatókönyve került előtérbe. A várakozásokhoz képest negatívabb munkaerőpiaci és a kiskereskedelmi adatok igazolták a piac kamatcsökkentési várakozásait, míg a dezinflációs adatok zöld utat adtak a Fednek, hogy különösebb pánik nélkül indítsa újra a kamatcsökkentési ciklust. A Trump-féle vámok inflációs hatása egyelőre nem jelentkezett, így a Fed „átnézhetett” ezen a kockázaton. A lassuló növekedés, az enyhülő inflációs nyomás és a lazább monetáris politika együttesen kedvező táptalajt teremtettek a tőzsdei rally kiterjedésének, és előkészítették a terepet a korábban lemaradt szektorokba való rotációnak az év végéhez közeledve.

Az európai piacokon nem volt ennyire rózsás a hangulat. A gyenge makrogazdasági mutatók nem kedveztek a kockázatvállalásnak. A helyzetet politikai bizonytalanság is rontotta, például Franciaországban a kormányválság veszélye fokozta a volatilitást. Némi pozitívumot az amerikai autóvámok csökkentése hozott, ami javította a német export kilátásait. Az infláció kb. 2% közelében stabilizálódott, így az EKB nem változtatott az irányadó kamatokon, és a piac sem számít további lazításra. Ez szeptember elején erősítette az eurót, ami szintén rossz hír az exportpiacokra termelő európai cégek számára. Október kulcskérdése az, folytatódik-e az infláció mérséklődése, ami stabilizálhatná a kötvénypiacokat és adhatna némi támaszt a részvényeknek – igaz, a gyenge növekedés gátat szabhat a lendületnek.

Ázsiában Kína és Japán eseményei kerültek a középpontba. Pekingben a technológiai szektor erősödése rövid ideig tartó raliba hajszolta a piacot, noha a makrogazdasági adatok vegyes képet mutattak: az ipar továbbra is gyenge volt, miközben a szolgáltatások élénkültek, és a deflációs nyomás enyhült. A kínai jegybank újabb ösztönző csomagot vezetett be, ami támogatta mind a kötvénypiacot, mind a jüant. Japánban a Nikkei korrekcióba fordult a jen erősödése miatt, bár a Bank of Japan változatlanul laza politikát folytat, így a hozamok alacsonyan maradtak. A jen gyengesége továbbra is kedvez az exportőröknek, de ezzel együtt volatilitást is hoz. Októberben a befektetők Kína újabb ösztönző lépéseit és a japán jegybank esetleges fordulatát követik majd szorosabban.

A magyar piac szeptemberben kiemelkedett a régióból. A BUX elérte a 100 ezer pontot, ezzel Európa egyik legerősebb indexeként teljesített. A hazai kötvénypiac hozamai mérséklődtek, miután az MNB 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Az infláció 4,2%-ra csökkent, közel az MNB célsávjához, ami erősítette a bizalmat a forintpiacon. A forint 15 hónapos csúcsra erősödött, részben a kamatkülönbözet vonzereje miatt. Eközben a kormány fiskális élénkítést jelentett be, ami ugyan rövid távon támogatja a gazdaságot, de hosszabb távon inflációs kockázatot hordoz. Októberben a hazai piacokra leginkább az MNB kommunikációja, az infláció pályája és a nemzetközi kockázati étvágy lesz hatással."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 24%

EUR kitettség: 34%

USD kitettség: 34%

Egyéb devizás kitettség: 8%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

