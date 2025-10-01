VIG: az európai piacokon nem rózsás a hangulat
"Szeptember folyamán az Egyesült Államokban ismét a gazdaság puha landolásának forgatókönyve került előtérbe. A várakozásokhoz képest negatívabb munkaerőpiaci és a kiskereskedelmi adatok igazolták a piac kamatcsökkentési várakozásait, míg a dezinflációs adatok zöld utat adtak a Fednek, hogy különösebb pánik nélkül indítsa újra a kamatcsökkentési ciklust. A Trump-féle vámok inflációs hatása egyelőre nem jelentkezett, így a Fed „átnézhetett” ezen a kockázaton. A lassuló növekedés, az enyhülő inflációs nyomás és a lazább monetáris politika együttesen kedvező táptalajt teremtettek a tőzsdei rally kiterjedésének, és előkészítették a terepet a korábban lemaradt szektorokba való rotációnak az év végéhez közeledve.
Az európai piacokon nem volt ennyire rózsás a hangulat. A gyenge makrogazdasági mutatók nem kedveztek a kockázatvállalásnak. A helyzetet politikai bizonytalanság is rontotta, például Franciaországban a kormányválság veszélye fokozta a volatilitást. Némi pozitívumot az amerikai autóvámok csökkentése hozott, ami javította a német export kilátásait. Az infláció kb. 2% közelében stabilizálódott, így az EKB nem változtatott az irányadó kamatokon, és a piac sem számít további lazításra. Ez szeptember elején erősítette az eurót, ami szintén rossz hír az exportpiacokra termelő európai cégek számára. Október kulcskérdése az, folytatódik-e az infláció mérséklődése, ami stabilizálhatná a kötvénypiacokat és adhatna némi támaszt a részvényeknek – igaz, a gyenge növekedés gátat szabhat a lendületnek.
Ázsiában Kína és Japán eseményei kerültek a középpontba. Pekingben a technológiai szektor erősödése rövid ideig tartó raliba hajszolta a piacot, noha a makrogazdasági adatok vegyes képet mutattak: az ipar továbbra is gyenge volt, miközben a szolgáltatások élénkültek, és a deflációs nyomás enyhült. A kínai jegybank újabb ösztönző csomagot vezetett be, ami támogatta mind a kötvénypiacot, mind a jüant. Japánban a Nikkei korrekcióba fordult a jen erősödése miatt, bár a Bank of Japan változatlanul laza politikát folytat, így a hozamok alacsonyan maradtak. A jen gyengesége továbbra is kedvez az exportőröknek, de ezzel együtt volatilitást is hoz. Októberben a befektetők Kína újabb ösztönző lépéseit és a japán jegybank esetleges fordulatát követik majd szorosabban.
A magyar piac szeptemberben kiemelkedett a régióból. A BUX elérte a 100 ezer pontot, ezzel Európa egyik legerősebb indexeként teljesített. A hazai kötvénypiac hozamai mérséklődtek, miután az MNB 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Az infláció 4,2%-ra csökkent, közel az MNB célsávjához, ami erősítette a bizalmat a forintpiacon. A forint 15 hónapos csúcsra erősödött, részben a kamatkülönbözet vonzereje miatt. Eközben a kormány fiskális élénkítést jelentett be, ami ugyan rövid távon támogatja a gazdaságot, de hosszabb távon inflációs kockázatot hordoz. Októberben a hazai piacokra leginkább az MNB kommunikációja, az infláció pályája és a nemzetközi kockázati étvágy lesz hatással."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 24%
- EUR kitettség: 34%
- USD kitettség: 34%
- Egyéb devizás kitettség: 8%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
K&H: hozza a várakozásokat az Otthon Start, naponta 200 igénylést fogad be a bank
Az átlagos futamidő 22 év, az átlagos hitelösszeg 37 millió forint.
Vészjósló magyar államadósság-adatok érkeztek
A várakozások is romlottak.
Lángoló lakóház, robbanások, holttest – Az Oktoberfestet is be kellett zárni Münchenben a rendkívüli incidens miatt
Egy halott férfit találtak lőtt sebekkel, egy másik személy eltűnt.
Orbán Viktor: átlagosan 51 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok
A kormányfő szerint ez azért lehetséges, mert nem engedték, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen.
Olyan történik a forinttal, ami miatt az egész világ ámulva figyel – Mégis mi folyik itt?
A harmadik negyedévben is a világ élvonalában volt.
Fontos hír érkezett Japánban, jöhet a régóta várt fordulat
Októberben jöhet a kamatemelés.
Hatalmas füsttel és óriási lángokkal ég az egyik legnagyobb orosz olajfinomító: videókon a rejtélyes tűzeset
Több mint 700 kilométerre az ukrán határtól.
Átalakul a Netrisk: beszállnak a hitelközvetítésbe Magyarországon is?
Besnyő Márton irányítja az osztrák operációt is.
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.