Bekerült a BUMIX indexbe a BÉT részvénye
Bekerült a BUMIX indexbe a BÉT részvénye

A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
A BUMIX a fő indexet (BUX) kiegészítő mutató, amely lehetőséget ad a blue-chipekhez képest kisebb tőkeértékű tőzsdei vállalatok indexbe kerülésére, ezzel is támogatva láthatóságukat. A vezető részvényindexhez, a BUX-hoz hasonlóan teljes hozamindexként működik, vagyis az árfolyamváltozások mellett az osztalékfizetés is beleszámít a BUMIX értékébe.

A mutatót 2004-ben vezették be 1000 pontos bázisértékkel, eddigi legmagasabb, 9514,97 pontos szintjét pedig 2025. szeptember 11-én érte el.

Mostantól a BUMIX indexkosárban a BÉT mellett összesen 17 társaság papírjai szerepelnek: a 4iG, az Alteo, az ANY Biztonsági Nyomda, az Appeninn, az AutoWallis, a BIF, a CIG Pannónia, a Delta Technologies, a Duna House, a Graphisoft Park, a Gránit Bank, a Masterplast, az MBH Jelzálogbank, a PannErgy, a Shopper Park Plus, a Waberer’s, valamint a Zwack.

A BÉT részvénye idén 5 százalékos pluszban van.

Címlapkép forrása: BÉT

