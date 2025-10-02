Dübörög a kormány mesterterve, ömlenek a nyugdíjpénzek az ingatlanpiacra

"Nem atombomba volt, hanem az elmúlt évek egyik legnagyobb marketingkampánya a pénztáraknak" – mondta Túri Anikó az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználhatóságáról az ÖPOSZ éves visegrádi konferenciáján. Az NGM közigazgatási államtitkára ugyanakkor úgy látja,
a megtakarítók inkább a hosszú távú öngondoskodás mellett teszik le a voksukat, míg az idén lehetővé tett lakáscélú felhasználás nem annyira népszerű, mindössze a pénztártagok 2-3%-a élt a lehetőséggel.
Túri Anikó szerint pozitívumként értékelhető, hogy akik benne vannak a pénztárban, ők tudatosan a nyugdíjra tartogatják a megtakarított összeget.
A kormány várakozásairól az államtitkár közölte: jelenleg mintegy 100-120 milliárd forintos kiáramlásra lehet számítani az idei évre vonatkozóan, ez alacsonyabb a Kovács Zsolt kormánybiztos által a tavalyi ÖPOSZ-konferencián megjelölt 300 milliárd forintnál.
Az államtitkár az idei lakáscélú felhasználás első féléves eredményeiről is közölt új információkat: az NGM adatai szerint az idei első félévben 22 739 kifizetési igényt teljesítettek a pénztárak, összesen több mint 51 milliárd forint értékben, azaz egy kifizetés átlagos értéke mintegy 2,25 millió forint volt.
- Hiteltörlesztésre 7800 igénylés futott be, átlagosan 2,48 millió forint összegben,
- lakásvásárlásra átlagosan 5,08 millió forintot fordítottak a tagok (3500 igénylés),
- lakáskorszerűsítésre és -bővítésre pedig átlagosan 970 ezer forintot utaltak ki a pénztárak (10 200 igénylés).
Túri Anikó rámutatott, hogy az igénylések száma több az igénylők létszámánál, hiszen egy pénztártag akár három alkalommal is benyújthat kifizetési igényt a nyugdíjpénztárhoz.
|Az ÖNYP lakáscélú felhasználás első féléves számai
|Felhasználás Q1 és Q2 időszakban
|Teljesített igények száma (db)
|Kiutalt összeg (millió Ft)
|Átlagos kifizetés igénylésenként (millió Ft)
|Jelzáloghitel törlesztése
|7 820
|19 392,0
|2,48
|Munkáltatói hitel törlesztése
|253
|485,9
|1,92
|Önerő
|373
|1 662,8
|4,46
|Korszerűsítés és bővítés
|10 214
|9 864,5
|0,97
|Lakásvásárlás
|3 509
|17 819,2
|5,08
|Telekvásárlás
|235
|862,7
|3,67
|Építés
|335
|965,9
|2,88
|Összesen
|22 739
|51 053,2
|2,25
|Forrás: NGM, Portfolio
Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a lakossági pénzügyi megtakarításokra fókuszálva bemutatta, hogy ezen a tortán belül a nyugdíjpénztári tartalékok 4,3%-os súllyal bírnak, és ez az arány nem csökken, ami jó hír.
Mi szeretnénk, ha ez a stabil arány megmaradna, esetleg még növekedhetne is, de ha megmarad az ütemtartás a többi megtakarítással, az is nagyon nagy dolog
– fogalmazott az igazgató.
Nagy Koppány hangsúlyozta, hogy a lakáscélú felhasználási lehetőség ellenére is növekedni tudott a pénztári vagyon, habár a vagyonnövekedés üteme lelassult.
|A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025. második negyedévében
|Megnevezés
|25Q2 (milliárd Ft)
|25Q2 megoszlás
|Változás % (25Q2 / 2024)
|Pénztári tartalék
|3 015
|4,3%
|2,8%
|Biztosítástechnikai tartalék
|3 596
|5,1%
|5,9%
|Részvények
|10 359
|14,6%
|4,6%
|Befektetési jegyek
|14 819
|20,9%
|9,4%
|Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
|15 052
|21,3%
|-3,2%
|Betétek
|16 709
|23,6%
|4,5%
|Készpénz
|7 243
|10,2%
|4,1%
|Összesen
|70 794
|100,0%
|3,7%
|Forrás: MNB, Portfolio
Nagy Koppány az ingatlancélú felhasználás igénylési számairól elmondta, hogy ezek jó korai indikátorai a jövő kifizetési folyamatainak, hiszen a kifizetési igények túlnyomó többsége teljesíthető.
Augusztusig bezárólag 83,2 milliárd forintnyi kifizetési igény érkezett be a pénztárakhoz, 42 814 darab igénylés keretein belül.
Az év egészére vonatkozóan Nagy Koppány úgy véli, 100 és 200 milliárd forint között várható a kiáramlás végösszege, de nem elképzelhetetlen, hogy akár ennél is magasabbra megy. Az igazgató szerint itt két pozitívum is megállapítható: egyrészt élnek emberek a lehetőséggel, felhasználják a pénzek egy részét lakáscélra, ami élénkíti a gazdaságot, másrészt a pénztári rendszer stabil, és jól kiszolgálta az eddigi igényeket.
Cash-flow terén kicsit negatív az egyenleg, tehát az összes kifizetés ma magasabb, mint az összes beáramlás (az adójóváírással együtt mérve), de a hozamok ezt egyelőre kompenzálják.
Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója és az ÖPOSZ elnöke előadásában felhívta a figyelmet: több pilléres nyugdíjrendszer kell, azaz az állami pillér mellett erős kiegészítő nyugdíjpillérekre van szükség.
Véleménye szerint a munkáltatók szerepvállalása, motiválása elengedhetetlen, ehhez újra kell gondolni a pénztári hozzájárulásokra vonatkozó munkáltatói adókedvezmény rendszerét.
Az ÖPOSZ elnöke kiemelte, hogy a többgyermekes anyák adókedvezménye révén 2027-től a pénztártagok 17%-a nem lesz jogosult az adójóváírásra, ezért alanyi támogatássá lehetne átalakítani a mostani öngondoskodási célú SZJA-visszatérítést. A 20%-os adókedvezmény felső határa Mohr Lajos szerint az utóbbi évek során elinflálódott, ha inflációkövető módon nőtt volna a támogatott befizetési limit, akkor a jelenlegi 750 ezer forint helyett már 1,3 millió forintra rúghatna.
