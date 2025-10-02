  • Megjelenítés
Dübörög a kormány mesterterve, ömlenek a nyugdíjpénzek az ingatlanpiacra
Befektetés

Dübörög a kormány mesterterve, ömlenek a nyugdíjpénzek az ingatlanpiacra

Portfolio
Jól helytálltak az önkéntes nyugdíjpénztárak, a szektor stabilitása megkérdőjelezhetetlen, miközben a lakáscélú felhasználási igények kifizetése zökkenőmentesen halad – mondta az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének éves konferenciáján Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója (borítóképünkön). Az MNB jelenlegi várakozása szerint akár 200 milliárd forint is kiáramolhat a pénztárakból a lakáscélú felhasználás keretein belül, augusztus végéig bezárólag 83 milliárd forintnyi igény érkezett be a pénztárakhoz. Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke úgy véli, a demográfiai helyzet óriási kihívás elé állítja az állami nyugdíjpilléreket. Szerinte szükség lenne az öngondoskodási adójóváírás inflációkövető emelésére, valamint a munkáltatói befizetések kedvezményes adózására.

"Nem atombomba volt, hanem az elmúlt évek egyik legnagyobb marketingkampánya a pénztáraknak" – mondta Túri Anikó az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználhatóságáról az ÖPOSZ éves visegrádi konferenciáján. Az NGM közigazgatási államtitkára ugyanakkor úgy látja,

a megtakarítók inkább a hosszú távú öngondoskodás mellett teszik le a voksukat, míg az idén lehetővé tett lakáscélú felhasználás nem annyira népszerű, mindössze a pénztártagok 2-3%-a élt a lehetőséggel.

Túri Anikó szerint pozitívumként értékelhető, hogy akik benne vannak a pénztárban, ők tudatosan a nyugdíjra tartogatják a megtakarított összeget.

A kormány várakozásairól az államtitkár közölte: jelenleg mintegy 100-120 milliárd forintos kiáramlásra lehet számítani az idei évre vonatkozóan, ez alacsonyabb a Kovács Zsolt kormánybiztos által a tavalyi ÖPOSZ-konferencián megjelölt 300 milliárd forintnál.

Az államtitkár az idei lakáscélú felhasználás első féléves eredményeiről is közölt új információkat: az NGM adatai szerint az idei első félévben 22 739 kifizetési igényt teljesítettek a pénztárak, összesen több mint 51 milliárd forint értékben, azaz egy kifizetés átlagos értéke mintegy 2,25 millió forint volt.

  • Hiteltörlesztésre 7800 igénylés futott be, átlagosan 2,48 millió forint összegben,
  • lakásvásárlásra átlagosan 5,08 millió forintot fordítottak a tagok (3500 igénylés),
  • lakáskorszerűsítésre és -bővítésre pedig átlagosan 970 ezer forintot utaltak ki a pénztárak (10 200 igénylés).

Túri Anikó rámutatott, hogy az igénylések száma több az igénylők létszámánál, hiszen egy pénztártag akár három alkalommal is benyújthat kifizetési igényt a nyugdíjpénztárhoz.

Az ÖNYP lakáscélú felhasználás első féléves számai
Felhasználás Q1 és Q2 időszakban Teljesített igények száma (db) Kiutalt összeg (millió Ft) Átlagos kifizetés igénylésenként (millió Ft)
Jelzáloghitel törlesztése 7 820 19 392,0 2,48
Munkáltatói hitel törlesztése 253 485,9 1,92
Önerő 373 1 662,8 4,46
Korszerűsítés és bővítés 10 214 9 864,5 0,97
Lakásvásárlás 3 509 17 819,2 5,08
Telekvásárlás 235 862,7 3,67
Építés 335 965,9 2,88
Összesen 22 739 51 053,2 2,25
Forrás: NGM, Portfolio

Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a lakossági pénzügyi megtakarításokra fókuszálva bemutatta, hogy ezen a tortán belül a nyugdíjpénztári tartalékok 4,3%-os súllyal bírnak, és ez az arány nem csökken, ami jó hír.

Mi szeretnénk, ha ez a stabil arány megmaradna, esetleg még növekedhetne is, de ha megmarad az ütemtartás a többi megtakarítással, az is nagyon nagy dolog

– fogalmazott az igazgató.

Nagy Koppány hangsúlyozta, hogy a lakáscélú felhasználási lehetőség ellenére is növekedni tudott a pénztári vagyon, habár a vagyonnövekedés üteme lelassult.

A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025. második negyedévében
Megnevezés 25Q2 (milliárd Ft) 25Q2 megoszlás Változás % (25Q2 / 2024)
Pénztári tartalék 3 015 4,3% 2,8%
Biztosítástechnikai tartalék 3 596 5,1% 5,9%
Részvények 10 359 14,6% 4,6%
Befektetési jegyek 14 819 20,9% 9,4%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15 052 21,3% -3,2%
Betétek 16 709 23,6% 4,5%
Készpénz 7 243 10,2% 4,1%
Összesen 70 794 100,0% 3,7%
Forrás: MNB, Portfolio

Nagy Koppány az ingatlancélú felhasználás igénylési számairól elmondta, hogy ezek jó korai indikátorai a jövő kifizetési folyamatainak, hiszen a kifizetési igények túlnyomó többsége teljesíthető.

Augusztusig bezárólag 83,2 milliárd forintnyi kifizetési igény érkezett be a pénztárakhoz, 42 814 darab igénylés keretein belül.

Az év egészére vonatkozóan Nagy Koppány úgy véli, 100 és 200 milliárd forint között várható a kiáramlás végösszege, de nem elképzelhetetlen, hogy akár ennél is magasabbra megy. Az igazgató szerint itt két pozitívum is megállapítható: egyrészt élnek emberek a lehetőséggel, felhasználják a pénzek egy részét lakáscélra, ami élénkíti a gazdaságot, másrészt a pénztári rendszer stabil, és jól kiszolgálta az eddigi igényeket.

Cash-flow terén kicsit negatív az egyenleg, tehát az összes kifizetés ma magasabb, mint az összes beáramlás (az adójóváírással együtt mérve), de a hozamok ezt egyelőre kompenzálják.

Nagy Koppány
Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank, igazgató
Nagy Koppány 2013 novembere óta igazgatója a Magyar Nemzeti Bank Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóságának.
Tovább
Nagy Koppány 2013 novembere óta igazgatója a Magyar Nemzeti Bank Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóságának. 25 éves pályafutása alatt biztosítói, pénztári, és banki területen szerzett tap Tovább

Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója és az ÖPOSZ elnöke előadásában felhívta a figyelmet: több pilléres nyugdíjrendszer kell, azaz az állami pillér mellett erős kiegészítő nyugdíjpillérekre van szükség.

Véleménye szerint a munkáltatók szerepvállalása, motiválása elengedhetetlen, ehhez újra kell gondolni a pénztári hozzájárulásokra vonatkozó munkáltatói adókedvezmény rendszerét.

Az ÖPOSZ elnöke kiemelte, hogy a többgyermekes anyák adókedvezménye révén 2027-től a pénztártagok 17%-a nem lesz jogosult az adójóváírásra, ezért alanyi támogatássá lehetne átalakítani a mostani öngondoskodási célú SZJA-visszatérítést. A 20%-os adókedvezmény felső határa Mohr Lajos szerint az utóbbi évek során elinflálódott, ha inflációkövető módon nőtt volna a támogatott befizetési limit, akkor a jelenlegi 750 ezer forint helyett már 1,3 millió forintra rúghatna. 

