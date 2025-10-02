Dübörög a kormány mesterterve, ömlenek a nyugdíjpénzek az ingatlanpiacra

Jól helytálltak az önkéntes nyugdíjpénztárak, a szektor stabilitása megkérdőjelezhetetlen, miközben a lakáscélú felhasználási igények kifizetése zökkenőmentesen halad – mondta az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének éves konferenciáján Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója (borítóképünkön). Az MNB jelenlegi várakozása szerint akár 200 milliárd forint is kiáramolhat a pénztárakból a lakáscélú felhasználás keretein belül, augusztus végéig bezárólag 83 milliárd forintnyi igény érkezett be a pénztárakhoz. Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke úgy véli, a demográfiai helyzet óriási kihívás elé állítja az állami nyugdíjpilléreket. Szerinte szükség lenne az öngondoskodási adójóváírás inflációkövető emelésére, valamint a munkáltatói befizetések kedvezményes adózására.

"Nem atombomba volt, hanem az elmúlt évek egyik legnagyobb marketingkampánya a pénztáraknak" – mondta Túri Anikó az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználhatóságáról az ÖPOSZ éves visegrádi konferenciáján. Az NGM közigazgatási államtitkára ugyanakkor úgy látja,

a megtakarítók inkább a hosszú távú öngondoskodás mellett teszik le a voksukat, míg az idén lehetővé tett lakáscélú felhasználás nem annyira népszerű, mindössze a pénztártagok 2-3%-a élt a lehetőséggel.

Túri Anikó szerint pozitívumként értékelhető, hogy akik benne vannak a pénztárban, ők tudatosan a nyugdíjra tartogatják a megtakarított összeget.

A kormány várakozásairól az államtitkár közölte: jelenleg mintegy 100-120 milliárd forintos kiáramlásra lehet számítani az idei évre vonatkozóan, ez alacsonyabb a Kovács Zsolt kormánybiztos által a tavalyi ÖPOSZ-konferencián megjelölt 300 milliárd forintnál.

Az államtitkár az idei lakáscélú felhasználás első féléves eredményeiről is közölt új információkat: az NGM adatai szerint az idei első félévben 22 739 kifizetési igényt teljesítettek a pénztárak, összesen több mint 51 milliárd forint értékben, azaz egy kifizetés átlagos értéke mintegy 2,25 millió forint volt.

Hiteltörlesztésre 7800 igénylés futott be, átlagosan 2,48 millió forint összegben,

lakásvásárlásra átlagosan 5,08 millió forintot fordítottak a tagok (3500 igénylés),

lakáskorszerűsítésre és -bővítésre pedig átlagosan 970 ezer forintot utaltak ki a pénztárak (10 200 igénylés).

Túri Anikó rámutatott, hogy az igénylések száma több az igénylők létszámánál, hiszen egy pénztártag akár három alkalommal is benyújthat kifizetési igényt a nyugdíjpénztárhoz.

Az ÖNYP lakáscélú felhasználás első féléves számai Felhasználás Q1 és Q2 időszakban Teljesített igények száma (db) Kiutalt összeg (millió Ft) Átlagos kifizetés igénylésenként (millió Ft) Jelzáloghitel törlesztése 7 820 19 392,0 2,48 Munkáltatói hitel törlesztése 253 485,9 1,92 Önerő 373 1 662,8 4,46 Korszerűsítés és bővítés 10 214 9 864,5 0,97 Lakásvásárlás 3 509 17 819,2 5,08 Telekvásárlás 235 862,7 3,67 Építés 335 965,9 2,88 Összesen 22 739 51 053,2 2,25 Forrás: NGM, Portfolio

Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a lakossági pénzügyi megtakarításokra fókuszálva bemutatta, hogy ezen a tortán belül a nyugdíjpénztári tartalékok 4,3%-os súllyal bírnak, és ez az arány nem csökken, ami jó hír.

Mi szeretnénk, ha ez a stabil arány megmaradna, esetleg még növekedhetne is, de ha megmarad az ütemtartás a többi megtakarítással, az is nagyon nagy dolog

– fogalmazott az igazgató.

Nagy Koppány hangsúlyozta, hogy a lakáscélú felhasználási lehetőség ellenére is növekedni tudott a pénztári vagyon, habár a vagyonnövekedés üteme lelassult.

A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025. második negyedévében Megnevezés 25Q2 (milliárd Ft) 25Q2 megoszlás Változás % (25Q2 / 2024) Pénztári tartalék 3 015 4,3% 2,8% Biztosítástechnikai tartalék 3 596 5,1% 5,9% Részvények 10 359 14,6% 4,6% Befektetési jegyek 14 819 20,9% 9,4% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15 052 21,3% -3,2% Betétek 16 709 23,6% 4,5% Készpénz 7 243 10,2% 4,1% Összesen 70 794 100,0% 3,7% Forrás: MNB, Portfolio

Nagy Koppány az ingatlancélú felhasználás igénylési számairól elmondta, hogy ezek jó korai indikátorai a jövő kifizetési folyamatainak, hiszen a kifizetési igények túlnyomó többsége teljesíthető.

Augusztusig bezárólag 83,2 milliárd forintnyi kifizetési igény érkezett be a pénztárakhoz, 42 814 darab igénylés keretein belül.

Az év egészére vonatkozóan Nagy Koppány úgy véli, 100 és 200 milliárd forint között várható a kiáramlás végösszege, de nem elképzelhetetlen, hogy akár ennél is magasabbra megy. Az igazgató szerint itt két pozitívum is megállapítható: egyrészt élnek emberek a lehetőséggel, felhasználják a pénzek egy részét lakáscélra, ami élénkíti a gazdaságot, másrészt a pénztári rendszer stabil, és jól kiszolgálta az eddigi igényeket.

Cash-flow terén kicsit negatív az egyenleg, tehát az összes kifizetés ma magasabb, mint az összes beáramlás (az adójóváírással együtt mérve), de a hozamok ezt egyelőre kompenzálják.

Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója és az ÖPOSZ elnöke előadásában felhívta a figyelmet: több pilléres nyugdíjrendszer kell, azaz az állami pillér mellett erős kiegészítő nyugdíjpillérekre van szükség.

Véleménye szerint a munkáltatók szerepvállalása, motiválása elengedhetetlen, ehhez újra kell gondolni a pénztári hozzájárulásokra vonatkozó munkáltatói adókedvezmény rendszerét.

Az ÖPOSZ elnöke kiemelte, hogy a többgyermekes anyák adókedvezménye révén 2027-től a pénztártagok 17%-a nem lesz jogosult az adójóváírásra, ezért alanyi támogatássá lehetne átalakítani a mostani öngondoskodási célú SZJA-visszatérítést. A 20%-os adókedvezmény felső határa Mohr Lajos szerint az utóbbi évek során elinflálódott, ha inflációkövető módon nőtt volna a támogatott befizetési limit, akkor a jelenlegi 750 ezer forint helyett már 1,3 millió forintra rúghatna.

