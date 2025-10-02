Ezeket az autókat kapkodják el a leggyorsabban Magyarországon

A Használtautó.hu 2025 január-augusztusi adatai alapján
a Suzuki Ignis mindössze 14,9 napos átlagos eladási idővel vezeti a leggyorsabban értékesíthető használt autók rangsorát.
Szorosan követi a Wagon R+ 15,5 nappal, az SX4 16,6 nappal, valamint a Swift 18 napos átlagos forgási sebességgel. Az ötödik helyen a Peugeot 307 áll 18,1 napos értékkel.
"A magyar használtautó-piacon az ár a legmeghatározóbb tényező a vásárlási döntésekben, de a márka megítélése is kulcsszerepet játszik. Nem véletlen, hogy a Suzuki az egyik leggyorsabban gazdát cserélő márka. Széles körben kedvelt, egyszerű felépítésének köszönhetően megbízható, szervizelése pedig olcsó és kiszámítható. Ezek miatt nemcsak a 15 évnél idősebb, hanem a 10–14 éves kategóriában is kiemelkedően népszerű." – nyilatkozta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.
A szakember kiemelte: "Érdekes adat továbbá, hogy a Peugeot 307 bizonyult az egyik leggyorsabban eladható modellnek. A Peugeot régebbi típusait sokan minőségi előrelépésként tekintik a Suzukikhoz képest, ráadásul széles motor- és karosszériaválasztékuk is vonzóvá teszi őket a használtpiacon."
Az elemzés meglepő eredménye, hogy a legidősebb járművek találnak leggyorsabban új tulajdonosra. A 15 évnél idősebb autók átlagosan 21,9 nap alatt kelnek el, míg a 10-14 éves modellek 25,9 napot töltenek a piacon. Az 5-9 éves járművek esetében ez az érték 27,5 nap, míg a legújabb, 0-4 éves autók értékesítése átlagosan 42,5 napot vesz igénybe – kétszer annyit, mint az idősebb modelleké. A jelenség hátterében elsősorban az árkülönbségek állhatnak: az idősebb járművek kedvezőbb ára és alacsonyabb fenntartási költsége gyorsabb döntésre ösztönzi a vásárlókat.
A hajtáslánc tekintetében a hagyományos megoldások bizonyultak népszerűbbnek. A benzines járművek átlagosan 25,9 nap alatt találnak gazdára, a dízelek pedig 26,4 nap alatt. Ezzel szemben az elektromos autók átlagos eladási ideje 33,3 nap, a hibrideké pedig még hosszabb, 35,4 nap. Ez arra utal, hogy bár az alternatív hajtású járművek iránti érdeklődés növekszik, a piacon továbbra is a klasszikus hajtásláncok dominálnak a gyors értékesítés szempontjából.
