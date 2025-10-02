Figyelmeztetést adott ki az EU a stablecoinok pénzügyi kockázatai miatt

Az EU pénzügyi kockázatfigyelő testülete, az ESRB sürgős biztosítékokat sürget a részben EU-n kívül kibocsátott stablecoinokra vonatkozóan, csatlakozva az Európai Központi Bank figyelmeztetéséhez - írja a Reuters.

A stablecoinok olyan kriptovaluták, amelyeket úgy terveztek, hogy értéküket stabilan tartsák egy tartalékeszközhöz, például vezető devizához vagy eszközkosárhoz kötve.

Az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) csütörtökön figyelmeztetést adott ki a stablecoinokkal kapcsolatban, amelyek részben az Európai Unión kívül kerülnek kibocsátásra. A Christine Lagarde EKB-elnök által vezetett testület aggodalmát fejezte ki, hogy

összeomlásuk pánikszerű rohamot idézhet elő.

Bár az EU a világ egyik legszigorúbb kriptoeszköz-szabályozását vezette be, a döntéshozók aggódnak, hogy az EU-n kívüli kibocsátók enyhébb szabályozás alá esnek, és pénzügyi kockázatot importálhatnak az unióba.

"Az Igazgatótanács hangsúlyozta, hogy a harmadik országbeli több kibocsátós rendszerek – ahol felcserélhető stablecoinokat bocsátanak ki az EU-ban és azon kívül is – beépített sebezhetőségekkel rendelkeznek, amelyek sürgős szakpolitikai választ igényelnek" – áll az ESRB közleményében.

Az EU szabályai megkövetelik, hogy a stablecoinokat teljes mértékben tartalékokkal fedezzék.

Lagarde szerint az uniónak ugyanolyan normákat kellene alkalmaznia az EU-ban, illetve az azon kívül stablecoint kibocsátó vállalatokra egyaránt.

A "több kibocsátós" rendszerekben egy EU-s és egy nem EU-s szervezet közösen bocsát ki stablecoinokat, és a szigorú uniós szabályozás nem terjed ki a nem EU-s kibocsátóra, ami egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt.

A fő aggodalom az, hogy az eszköz iránti bizalomvesztés esetén a befektetők úgy döntenek, az EU-ban váltják át kriptopénzeiket, mivel itt a legerősebbek a biztosítékok. Az EU-ban tartott tartalékok azonban nem feltétlenül elegendőek a koncentrált kereslet kielégítésére, ami

likviditásszűkét okozhat az unióban, és potenciálisan az EKB beavatkozását teheti szükségessé.

