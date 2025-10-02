Kitörés előtt ez a részvény - Most érdemes nagyon figyelni!

Rendkívüli időket élünk a tőzsdéken, ugyanis hiába a sok bizonytalansá, maradandó nyomot nem igazán tudott hagyni a tőzsdéken még az amerikai kormányzati leállás sem. Van most egy olyan részvény, amelyben hosszú idő után nagy fordulat kezdődött, a rali nagy része pedig még csak most indulhat benne. Megnéztük, hogy mit kell tudni erről a részvényről, és azt a kérdést is megválaszoltuk, hogy érdemes-e most beszállni.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Hiába állt le szerdán az amerikai kormányzat, villámgyorsan megvették az esést a befektetők Amerikában. A leállás hatására ráadásul több kulcsfontosságú amerikai makrogazdasági adat sem kerül publikálásra a héten.

Az S&P 500 mellett a Nasdaq is történelmi csúcson zárta a napot.

A bizalom tehát töretlen az amerikai tőzsdéken, most pedig van is egy izgalmas részvény, aminagy hozammal kecsegtet. és érdemes lehet megjátszani.