Nagy bejelentés az NGM-től: átalakul a kedvelt megtakarítás szabályozása!

"Nem atombomba volt, hanem az elmúlt évek egyik legnagyobb marketingkampánya a pénztáraknak" – mondta Túri Anikó az önkéntes nyugdíjpénztárak lakáscélú felhasználhatóságáról az ÖPOSZ éves visegrádi konferenciáján. Az államtitkár szerint a pénztári szektor nagyon jól vizsgázott, gyorsan felnőtt a feladathoz, semmi probléma nem volt a változtatás körül, és a szakmai egyeztetések is hatékonyak voltak.
A hosszú távú öngondoskodás mellett lakáscélra is megnyílt a felhasználási lehetőség, a tavalyi szeptemberi konferencián történt a bejelentés, decemberben pedig már ki kellett küldeni az első tájékoztatást a pénztártagok részére – idézte fel Túri Anikó.
Az államtitkár úgy véli, fontos volt az embereknek, hogy a hosszú távú öngondoskodási lehetőség mellé rövidebb távú célokra is felhasználhassák a pénztári megtakarításaikat.
A változtatás marketingszempontból nagyon jót tett a pénztáraknak, soha ekkora médiafigyelmet nem kapott a szektor. Reflektorfénybe kerültek a pénztárak, ennek hatására nőttek a befizetések és a taglétszám – mondta Túri.
A lakáscélú felhasználás számairól az államtitkár közölte: bár korábban egy igen borúlátó, 300 milliárd forintos kiáramlási várakozás is napvilágot látott,
jelenleg inkább 100-120 milliárd forintos kiáramlásra lehet számítani az idei évre vonatkozóan.
A 2025. második negyedévi számok ismeretében a hiteltörlesztés változatlanul a legnépszerűbb cél a felhasználási összegek tekintetében (több mint 20 milliárd forinttal), a második legkedveltebb igénybevételi mód az ingatlanvásárlás (közel 20 milliárd forinttal), ezt a lakáskorszerűsítés követi.
Az első félévben 52 milliárd forint körüli összeg került kiutalásra, a második félévben ez nagyobb lehet, lévén év elején még mindenki csak ismerkedett a lehetőséggel, illetve 60 nap van a kiutalási igények teljesítésére. A márciusban elért kifizetési összeg nagyjából stabilan megismétlődik azóta.
A ma (október 2.) reggeli adatok szerint 67 milliárd forintnyi kiáramlásnál jár a laksácélú felhasználás.
Az államtitkár által közölt adatok szerint közel 23 ezer felhasználási igény érkezett be az első félévben, de ebben duplikációk is vannak, tehát elmondható, hogy a közel 1,1 millió fős tagságból csupán 2-3% élt a lehetőséggel.
A tapasztalatok alapján mindenki inkább a hosszú távú öngondoskodást választotta, azaz a lakáscélú felhasználás nem volt annyira kiugró – vonta le a tanulságokat az államtitkár.
Túri Anikó szerint pozitívumként is értékelhető, hogy akik benne vannak a pénztárban, ők tudatosan a nyugdíjra tartogatják a megtakarított összeget.
Az államtitkár előrevetítette: év végével akár még várható egy nagy felhasználási roham, mivel sokan december végén fognak rájönni, hogy még szeretnének benyújtani egy elszámolható lakásfelújítási számlát. Túri Anikó arra biztatta a pénztárakat, hogy ezt a sokkszerű rohamot elkerülendő még októberben vagy novemberben küldjenek ki még egy tájékoztató levelet a tagoknak.
Túri Anikó tervezett jogszabályi változásokat is bejelentett, melyek célja, hogy a pénztárakat jobban előtérbe helyezzék, modernizálják és "szexivé tegyék" a leendő tagok szemében. Ma este megjelenik egy pénzügyi salátatörvény-tervezet, melyben a pénztári szektort érintő változások is szerepelnek majd.
- Átalakul a vagyonkezelői díj, marad az évi 0,8%-os vagyonarányos korlát, de ha ezt nem használja ki a pénztár (sokan nem használják ki), akkor a fel nem használt összeg egyéb célra, például működésre, illetve tagszervezői jutalékra is fordítható lesz.
- A tagszervezői jutalék emelkedni fog, a díjfizetés arányában a mostani 20%-ról 50%-ra, annak érdekében, hogy növekedjen a tagszervezők motivációja a pénztári termékek értékesítésére.
- Szervezeti átalakítás, egyszerűsítés is várható a pénztári szektornál.
- A kilépési díj megemelkedik, a jelenlegi 3 ezer forintról 6 ezer forintra, habár ez utóbbit a törvényjavaslat még nem fogja tartalmazni, egy későbbi NGM-rendeletnek lesz része.
Az Öpt. módosítása várhatóan még idén hatályba fog lépni
– mondta Túri Anikó.
A lakáscélú felhasználásról az államtitkár elmondta: elképzelhető, hogy nem vezetik ki év végével, még zajlik a gondolkodás, hogy hosszabb távon megmaradjon-e a lehetőség.
Címlapkép forrása: ÖPOSZ
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
