Nagy bejelentés az NGM-től: átalakul a kedvelt megtakarítás szabályozása!

Nem atombomba volt az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások idei lakáscélú felhasználhatósága, hanem az egyik legnagyobb marketingkampány a pénztáraknak – mondta Túri Anikó az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) éves konferenciáján. Az NGM közigazgatási államtitkára bejelentette, hogy a pénztárak számára kedvező szabályozói változások is jönnek, a 0,8%-os vagyonkezelői díjat szabadabban felhasználhatják majd a pénztárak, a tagszervezőknek fizetett jutalék pedig 20%-ról 50%-ra emelkedik. A tagi kilépés díja a mostani 3 ezer forintról 6 ezer forintra nő, ez a pénztáraknak kedvező, a megtakarítóknak kedvezőtlen változás. A lakáscélú felhasználhatóság jövőjéről még nem született döntés, elképzelhető, hogy nemcsak idén, hanem a későbbiekben is megmaradhat ez a lehetőség.

"Nem atombomba volt, hanem az elmúlt évek egyik legnagyobb marketingkampánya a pénztáraknak" – mondta Túri Anikó az önkéntes nyugdíjpénztárak lakáscélú felhasználhatóságáról az ÖPOSZ éves visegrádi konferenciáján. Az államtitkár szerint a pénztári szektor nagyon jól vizsgázott, gyorsan felnőtt a feladathoz, semmi probléma nem volt a változtatás körül, és a szakmai egyeztetések is hatékonyak voltak.

A hosszú távú öngondoskodás mellett lakáscélra is megnyílt a felhasználási lehetőség, a tavalyi szeptemberi konferencián történt a bejelentés, decemberben pedig már ki kellett küldeni az első tájékoztatást a pénztártagok részére – idézte fel Túri Anikó.

Az államtitkár úgy véli, fontos volt az embereknek, hogy a hosszú távú öngondoskodási lehetőség mellé rövidebb távú célokra is felhasználhassák a pénztári megtakarításaikat.

A változtatás marketingszempontból nagyon jót tett a pénztáraknak, soha ekkora médiafigyelmet nem kapott a szektor. Reflektorfénybe kerültek a pénztárak, ennek hatására nőttek a befizetések és a taglétszám – mondta Túri.

A lakáscélú felhasználás számairól az államtitkár közölte: bár korábban egy igen borúlátó, 300 milliárd forintos kiáramlási várakozás is napvilágot látott,

jelenleg inkább 100-120 milliárd forintos kiáramlásra lehet számítani az idei évre vonatkozóan.

A 2025. második negyedévi számok ismeretében a hiteltörlesztés változatlanul a legnépszerűbb cél a felhasználási összegek tekintetében (több mint 20 milliárd forinttal), a második legkedveltebb igénybevételi mód az ingatlanvásárlás (közel 20 milliárd forinttal), ezt a lakáskorszerűsítés követi.

Az első félévben 52 milliárd forint körüli összeg került kiutalásra, a második félévben ez nagyobb lehet, lévén év elején még mindenki csak ismerkedett a lehetőséggel, illetve 60 nap van a kiutalási igények teljesítésére. A márciusban elért kifizetési összeg nagyjából stabilan megismétlődik azóta.

A ma (október 2.) reggeli adatok szerint 67 milliárd forintnyi kiáramlásnál jár a laksácélú felhasználás.

Az államtitkár által közölt adatok szerint közel 23 ezer felhasználási igény érkezett be az első félévben, de ebben duplikációk is vannak, tehát elmondható, hogy a közel 1,1 millió fős tagságból csupán 2-3% élt a lehetőséggel.

A tapasztalatok alapján mindenki inkább a hosszú távú öngondoskodást választotta, azaz a lakáscélú felhasználás nem volt annyira kiugró – vonta le a tanulságokat az államtitkár.

Túri Anikó szerint pozitívumként is értékelhető, hogy akik benne vannak a pénztárban, ők tudatosan a nyugdíjra tartogatják a megtakarított összeget.



Az államtitkár előrevetítette: év végével akár még várható egy nagy felhasználási roham, mivel sokan december végén fognak rájönni, hogy még szeretnének benyújtani egy elszámolható lakásfelújítási számlát. Túri Anikó arra biztatta a pénztárakat, hogy ezt a sokkszerű rohamot elkerülendő még októberben vagy novemberben küldjenek ki még egy tájékoztató levelet a tagoknak.

Túri Anikó tervezett jogszabályi változásokat is bejelentett, melyek célja, hogy a pénztárakat jobban előtérbe helyezzék, modernizálják és "szexivé tegyék" a leendő tagok szemében. Ma este megjelenik egy pénzügyi salátatörvény-tervezet, melyben a pénztári szektort érintő változások is szerepelnek majd.

Átalakul a vagyonkezelői díj, marad az évi 0,8%-os vagyonarányos korlát, de ha ezt nem használja ki a pénztár (sokan nem használják ki), akkor a fel nem használt összeg egyéb célra, például működésre, illetve tagszervezői jutalékra is fordítható lesz.

A tagszervezői jutalék emelkedni fog, a díjfizetés arányában a mostani 20%-ról 50%-ra, annak érdekében, hogy növekedjen a tagszervezők motivációja a pénztári termékek értékesítésére.

Szervezeti átalakítás, egyszerűsítés is várható a pénztári szektornál.

A kilépési díj megemelkedik, a jelenlegi 3 ezer forintról 6 ezer forintra, habár ez utóbbit a törvényjavaslat még nem fogja tartalmazni, egy későbbi NGM-rendeletnek lesz része.

Az Öpt. módosítása várhatóan még idén hatályba fog lépni

– mondta Túri Anikó.

A lakáscélú felhasználásról az államtitkár elmondta: elképzelhető, hogy nem vezetik ki év végével, még zajlik a gondolkodás, hogy hosszabb távon megmaradjon-e a lehetőség.

Címlapkép forrása: ÖPOSZ

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ