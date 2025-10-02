Véleményt mondott az Opusról az Equilor

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Equilor értékelése szerint az Opus Global második negyedéve vegyes képet mutat: a konszern árbevétele éves alapon 23 százalékkal 121,1 milliárdra forintra csökkent, miközben a költségek hasonló ütemben mérséklődtek, ami számottevő marzsjavulást hozott, de az üzemi eredmény (EBIT) így is 6 százalékkal, 8,7 milliárd forintra, az EBITDA 7 százalékkal, 21,4 milliárd forintra csökkent. A nettó eredmény 8 milliárd lett, 15 százalékkal alacsonyabb a bázisnál, részben a megemelkedett pénzügyi ráfordítások miatt.

Összességében a csoport 2025 második negyedéve a bevételi visszaesés ellenére javuló hatékonyságot, de visszafogott eredményszintet mutat: az energetika marzsainak látványos helyreállítása ellensúlyozta az élelmiszeripar gyengeségét és a turizmusban tapasztalt vegyes képet, míg az építőiparban a fegyelmezett költségkontroll és a fokozatos szerkezetváltás hozott marzsjavulást.

Az elemzőház a friss számok tükrében fenntartja a 582 forintos 12 havi célárat és a tartásra vonatkozó ajánlást.

A szerdai záróárfolyamhoz képest az Equilor célára 5,2 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

