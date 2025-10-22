  • Megjelenítés
Jönnek az Otthon Start várva várt módosításai – Nő a jogosultak köre
Jönnek az Otthon Start várva várt módosításai – Nő a jogosultak köre

Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében az Otthon Start program tervezett módosításairól volt szó, amelyeket a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott. Megvitattuk azt is, hogy lehetőség nyílna jelzálogjogot bejegyeztetni még át nem adott ingatlanra, vagyis a 3 százalékos hitelt fel lehetne venni épülő lakásokra is. Vendégünk Palkó István, a Portfolio vezető pénzügyi elemzője volt. A második részben a Science Expo nevű rendezvényről beszélgettünk Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkárral, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával. Szó esett arról is, hogy milyen támogatásokat kap a kutatói közösség.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Otthon Start – (01:46)
  • Science Expo – (15:07)

