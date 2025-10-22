Brutális zuhanás az év sztárbefektetésénél - Mutatjuk, hol állhat meg a mészárlás

Csak úgy repkedtek a nagyobbnál nagyobb hozamok az elmúlt hónapokban a piackon. Az utóbbi napokban azonban valami igencsak megváltozott, az év (eddigi) legjobb befektetéseinél látványosan elfogyott a lendület. Így van ez azzal a befektetéssel is, amely több száz százalékos hozamot termelt a befektetőknek az elmúlt negyedévben. Mutatjuk, hol állhat meg a mészárlás, és hogy mire kell most figyelned befektetőként. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Az áprilisi vámháborús mélypont óta olyannyira töretlen volt a jó hangulat a piacokon, hogy az amerikai kormányzait leállás, a gazdasággal kapcsolatos bizonytalanságok, a bankproblémák, valamint az USA és Kína között kiújuló kereskedelmi feszültségek sem tudták tartósan elvenni a befektetők kedvét.

Ezúttal azonban valami megváltozott, ennek hatását pedig máris egyből érezni lehet. Az elmúlt napokban rengeteg pénz égett el a piackon, több sztárbefektetés és mélyrepülésbe kezdett a szárnyalás után.

A zuhanás és a pánikeladások közepette megnéztük, hogy mire érdemes most figyelni annál a befeketetésnél, mellyel alig több mint 3 hónap alatt közel 400 százalékos hozamra tehettél szert.