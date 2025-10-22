Brutális zuhanás az év sztárbefektetésénél - Mutatjuk, hol állhat meg a mészárlás

Az áprilisi vámháborús mélypont óta olyannyira töretlen volt a jó hangulat a piacokon, hogy az amerikai kormányzait leállás, a gazdasággal kapcsolatos bizonytalanságok, a bankproblémák, valamint az USA és Kína között kiújuló kereskedelmi feszültségek sem tudták tartósan elvenni a befektetők kedvét.
Ezúttal azonban valami megváltozott, ennek hatását pedig máris egyből érezni lehet. Az elmúlt napokban rengeteg pénz égett el a piackon, több sztárbefektetés és mélyrepülésbe kezdett a szárnyalás után.
A zuhanás és a pánikeladások közepette megnéztük, hogy mire érdemes most figyelni annál a befeketetésnél, mellyel alig több mint 3 hónap alatt közel 400 százalékos hozamra tehettél szert.
