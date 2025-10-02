Warren Buffett meghúzta a ravaszt, az elmúlt három év legnagyobb üzletét üti nyélbe

A csütörtökön bejelentett üzlet
a Berkshire legnagyobb felvásárlása az Alleghany biztosító 2022-es, 11,6 milliárd dolláros megvétele óta.
A tranzakció időzítése nem véletlen, hiszen a konglomerátum jelenleg rekordközeli, 344 milliárd dolláros készpénzállománnyal rendelkezik.
A Berkshire már most is jelentős befektetéssel rendelkezik az Occidentalban, június végén 28,2%-os részesedése volt a vállalatban. A 95 éves, idén év végén vezérigazgatói pozíciójától megváló Buffett korábban jelezte, hogy nem kívánja teljesen átvenni a houstoni olajvállalat irányítását.
Az OxyChem víztisztító, egészségügyi és egyéb kereskedelmi vegyszereket gyárt. Az Occidental közölte, hogy a bevétel 6,5 milliárd dolláros részét adósságcsökkentésre fordítja.
Vicki Hollub, az Occidental vezérigazgatója elmondta, hogy az adósságcsökkentés lehetővé teszi a vállalat számára a részvény-visszavásárlási program újraindítását.
Ez volt az utolsó lépés a tíz évvel ezelőtt elkezdett jelentős átalakulásunkban
- nyilatkozta a CNBC-nek.
A Berkshire legutóbb 2011-ben hajtott végre hasonló méretű, 10 milliárd dolláros akvizíciót a vegyiparban, amikor megvásárolta a Lubrizolt.
Örömmel üdvözöljük az OxyChemet a Berkshire leányvállalatai között
- közölte Greg Abel, aki 2026-ban veszi át Buffett helyét a Berkshire vállalat élén.
A felek várakozásai szerint az üzlet az év negyedik negyedévében zárul. Buffett először 2019-ben került kapcsolatba az Occidentallal, amikor 10 milliárd dolláros kötelezettségvállalással segített a vállalatnak az Anadarko Petroleum felvásárlásában, amiért cserébe elsőbbségi részvényeket és opciós jogokat kapott.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
