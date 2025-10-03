Akkorát megy idén az arany, hogy még az AI-részvények is csak pislognak

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az MSCI által összeállított globális aranyipari részvényindex közel 135%-kal emelkedett 2025-ben, követve a nemesfém árfolyamának növekedését.

Ezzel történelmi mértékben múlja felül a félvezetőipari cégek indexét, amely 40%-os növekedést ért el.

Ez a meglepően nagy különbség jól tükrözi az idei globális piacok kettős dinamikáját: miközben a befektetők a FOMO (kimaradástól való félelem) hatására az AI-hoz kapcsolódó részvényeket keresik, ugyanúgy vonzza őket az arany megállíthatatlan emelkedése, amit a világ központi bankjainak vásárlásai is támogatnak.

Az arany és az aranyipari részvények jelentik az egyik legoptimistább középtávú tematikus befektetési javaslatunkat

- nyilatkozta Anna Wu, a Van Eck Associates befektetési stratégája. Az arany biztonságos menedék szerepet tölt be, miközben a bányavállalatok részvényei a marzsok növekedéséből és az értékeltségek felülvizsgálatából is profitálnak - tette hozzá.

Az arany ára több mint 45%-kal emelkedett idén, sorozatosan új történelmi csúcsokat ért el, és 1979 óta a legjobb éves teljesítményét nyújtja. A központi bankok vásárlásai mellett a Fed kamatcsökkentései, a dollártól való függetlenedés trendje és az aranyalapú ETF-ek növekvő állománya is támogatja az árfolyamot.

Az MSCI aranyipari indexének vezető vállalatai közül a Newmont és az Agnico Eagle Mines részvényei

több mint kétszeresükre emelkedtek idén.

A Zijin Mining Group részvényei több mint 130%-ot raliztak, felülmúlva Kína AI-sztárja, az Alibaba teljesítményét.

Ráadásul az értékeltségi szintek sokkal kevésbé jelentenek problémát a nemesfém-szektor esetében, mint a technológiai cégeknél. Az MSCI aranyipari indexe 13-szorosán előre tekintő P/E rátán forog, ami kissé az elmúlt öt év átlaga alatt van. Ezzel szemben a félvezetőipari P/E ráta 29-szeres szorzón áll, jóval az ötéves átlag felett.

Még az arany meredek emelkedése után is vonzóak a bányavállalatok értékeltségi mutatói, mivel a nyereségük gyorsabban nőtt, mint az árak. Ha az arany rekordszintek közelében marad, a cash-flow számítások továbbra is magas marzsokat vetítenek előre

- mondta Charu Chanana, a Saxo Markets vezető befektetési stratégája.

