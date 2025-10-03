Akkorát megy idén az arany, hogy még az AI-részvények is csak pislognak

Az MSCI által összeállított globális aranyipari részvényindex közel 135%-kal emelkedett 2025-ben, követve a nemesfém árfolyamának növekedését.
Ezzel történelmi mértékben múlja felül a félvezetőipari cégek indexét, amely 40%-os növekedést ért el.
Ez a meglepően nagy különbség jól tükrözi az idei globális piacok kettős dinamikáját: miközben a befektetők a FOMO (kimaradástól való félelem) hatására az AI-hoz kapcsolódó részvényeket keresik, ugyanúgy vonzza őket az arany megállíthatatlan emelkedése, amit a világ központi bankjainak vásárlásai is támogatnak.
Az arany és az aranyipari részvények jelentik az egyik legoptimistább középtávú tematikus befektetési javaslatunkat
- nyilatkozta Anna Wu, a Van Eck Associates befektetési stratégája. Az arany biztonságos menedék szerepet tölt be, miközben a bányavállalatok részvényei a marzsok növekedéséből és az értékeltségek felülvizsgálatából is profitálnak - tette hozzá.
Az arany ára több mint 45%-kal emelkedett idén, sorozatosan új történelmi csúcsokat ért el, és 1979 óta a legjobb éves teljesítményét nyújtja. A központi bankok vásárlásai mellett a Fed kamatcsökkentései, a dollártól való függetlenedés trendje és az aranyalapú ETF-ek növekvő állománya is támogatja az árfolyamot.
Az MSCI aranyipari indexének vezető vállalatai közül a Newmont és az Agnico Eagle Mines részvényei
több mint kétszeresükre emelkedtek idén.
A Zijin Mining Group részvényei több mint 130%-ot raliztak, felülmúlva Kína AI-sztárja, az Alibaba teljesítményét.
Ráadásul az értékeltségi szintek sokkal kevésbé jelentenek problémát a nemesfém-szektor esetében, mint a technológiai cégeknél. Az MSCI aranyipari indexe 13-szorosán előre tekintő P/E rátán forog, ami kissé az elmúlt öt év átlaga alatt van. Ezzel szemben a félvezetőipari P/E ráta 29-szeres szorzón áll, jóval az ötéves átlag felett.
Még az arany meredek emelkedése után is vonzóak a bányavállalatok értékeltségi mutatói, mivel a nyereségük gyorsabban nőtt, mint az árak. Ha az arany rekordszintek közelében marad, a cash-flow számítások továbbra is magas marzsokat vetítenek előre
- mondta Charu Chanana, a Saxo Markets vezető befektetési stratégája.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Öles léptekkel menetel a putyini úton az egykor demokratikus mintaállam – Egyre durvulnak a leszámolások
Mi történik Kirgizisztánban?
Pörög az Otthon Start: van, ahol már 35% az éves lakásdrágulás
Erzsébetvárosban ugrottak meg így az árak.
Itt a recept, így tudod meghosszabbítani az életedet!
Ráadásul egészségesebb is lehetsz.
A svájciak kétharmada aggódik amiatt, hogy másik országba költözhet a legnagyobb bankjuk
Hová, hová, nemzeti bajnok?
Katar bejelentette: 30 évre elegendő készlettel rendelkezik egy kulcsfontosságú anyagból
Enélkül nincs jövőbeli technológia.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Veszik az OTP-t.
Bloomberg: a Tisza Párt miatt (is) erősödik a forint
Az uniós pénzek felszabadítása lehet a kulcs.
5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek
Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak azonban olyan szabályok, bankok közötti eltérések, amelyeket mindenképpen érdemes szem el
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.