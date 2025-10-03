  • Megjelenítés
Gigantikus tétet tesz a mesterséges intelligenciára a világ legnagyobb vagyonkezelője
Gigantikus tétet tesz a mesterséges intelligenciára a világ legnagyobb vagyonkezelője

Portfolio
Előrehaladott tárgyalásokat folytat a BlackRock leányvállalata, a Global Infrastructure Partners az Aligned Data Centers felvásárlásáról. Ez az év egyik legnagyobb üzlete lehet, mintegy 40 milliárd dolláros értékben - közölte a Bloomberg, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Akár napokon belül bejelenthetik az Aligned Data Centers (ADC) megvásárlására irányuló, még nem végleges megállapodást, aminek az értéke elérheti a 40 milliárd dollárt. A tranzakcióban a Mubadala Investment Co. szuverén vagyonalap által létrehozott MGX nevű AI befektetési vállalat is részt venne, független befektetőként - a Mubadala ettől függetlenül korábban már befektetett az ADC-be.

Ha valóban létrejön az üzlet, akkor az az idei év öt legnagyobb tranzakciója közé tartozna, a Bloomberg adatai szerint.

A Global Infrastructure Partners (GIP) más jelentős felvásárlásokat is fontolgat, köztük az AES Corp. energetikai vállalat megszerzését, amely a mesterséges intelligencia alkalmazásokat futtató létesítmények növekvő áramigénye miatt válhat vonzó célponttá. Az AES cégértéke 38 milliárd dollár körül lehet, adóssággal együtt. A BlackRock egyébként tavaly körülbelül 12,5 milliárd dollárért vásárolta meg a GIP-t. 

A tervezett akvizíció illeszkedik az AI-hoz kötődő jelentős üzleti tranzakciók sorába, hiszen a befektetők versenyeznek a mesterséges intelligencia szegmens vezető szereplőinek megszerzéséért. Eddig nagyobb befektetések leginkább infrastruktúra-szolgáltatókba és chipgyártókba történtek, mint például az Nvidia és az SK Hynix, és felverték az olyan AI-startupok értékét, mint az OpenAI vagy az Anthropic.

A digitális infrastruktúra különösen népszerű célponttá vált a stabil hozamot és növekedést kereső globális befektetők számára, annak ellenére, hogy egyesek aggódnak a kapacitásbővítés miatti esetleges túlkínálat miatt.

A texasi székhelyű ADC az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában működik, 50 kampusszal és 78 adatközponttal rendelkezik. Januárban több mint 12 milliárd dollárnyi tőke- és hitelkötelezettséget szerzett befektetőktől, köztük a Macquarie Asset Management által kezelt alapoktól.

Az adatközpont-építési boom világszerte felkeltette a kormányok figyelmét is. A múlt hónapban a Trump-adminisztráció iparági szereplőkkel, köztük az ADC-vel is találkozott, hogy megvitassák az új létesítmények építéséhez szükséges feltételek egyszerűsítését.

A címlapkép illusztráció.

Fórum

