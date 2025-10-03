Gigantikus tétet tesz a mesterséges intelligenciára a világ legnagyobb vagyonkezelője

Akár napokon belül bejelenthetik az Aligned Data Centers (ADC) megvásárlására irányuló, még nem végleges megállapodást, aminek az értéke elérheti a 40 milliárd dollárt. A tranzakcióban a Mubadala Investment Co. szuverén vagyonalap által létrehozott MGX nevű AI befektetési vállalat is részt venne, független befektetőként - a Mubadala ettől függetlenül korábban már befektetett az ADC-be.

Ha valóban létrejön az üzlet, akkor az az idei év öt legnagyobb tranzakciója közé tartozna, a Bloomberg adatai szerint.

A Global Infrastructure Partners (GIP) más jelentős felvásárlásokat is fontolgat, köztük az AES Corp. energetikai vállalat megszerzését, amely a mesterséges intelligencia alkalmazásokat futtató létesítmények növekvő áramigénye miatt válhat vonzó célponttá. Az AES cégértéke 38 milliárd dollár körül lehet, adóssággal együtt. A BlackRock egyébként tavaly körülbelül 12,5 milliárd dollárért vásárolta meg a GIP-t.

A tervezett akvizíció illeszkedik az AI-hoz kötődő jelentős üzleti tranzakciók sorába, hiszen a befektetők versenyeznek a mesterséges intelligencia szegmens vezető szereplőinek megszerzéséért. Eddig nagyobb befektetések leginkább infrastruktúra-szolgáltatókba és chipgyártókba történtek, mint például az Nvidia és az SK Hynix, és felverték az olyan AI-startupok értékét, mint az OpenAI vagy az Anthropic.

A digitális infrastruktúra különösen népszerű célponttá vált a stabil hozamot és növekedést kereső globális befektetők számára, annak ellenére, hogy egyesek aggódnak a kapacitásbővítés miatti esetleges túlkínálat miatt.

A texasi székhelyű ADC az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában működik, 50 kampusszal és 78 adatközponttal rendelkezik. Januárban több mint 12 milliárd dollárnyi tőke- és hitelkötelezettséget szerzett befektetőktől, köztük a Macquarie Asset Management által kezelt alapoktól.

Az adatközpont-építési boom világszerte felkeltette a kormányok figyelmét is. A múlt hónapban a Trump-adminisztráció iparági szereplőkkel, köztük az ADC-vel is találkozott, hogy megvitassák az új létesítmények építéséhez szükséges feltételek egyszerűsítését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ