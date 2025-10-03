  • Megjelenítés
Jeff Bezos figyelmeztet: óriási lufi fújódik a mesterséges intelligencia körül
Befektetés

Portfolio
Jeff Bezos szerint az AI jelenleg egy "ipari lufiban" van, de a technológia valós és jelentős társadalmi előnyökkel jár majd - jelentette a CNBC.
Az Amazon alapítója pénteken az olaszországi Torinóban megrendezett Italian Tech Week eseményen beszélt arról, hogy az AI ipar jelenleg egy "ipari lufiban" van. Bezos szerint a lufik egyik fő jellemzője, hogy a részvényárak elszakadnak az üzleti fundamentumoktól, és az emberek rendkívül izgatottá válnak - ahogy ez most is történik a mesterséges intelligencia kapcsán.

Ilyenkor minden kísérletet és ötletet finanszíroznak. A jó ötleteket és a rossz ötleteket is. A befektetőknek pedig nehéz megkülönböztetni a kettőt ebben az izgalmi állapotban. Ez valószínűleg ma is így van

- magyarázta Bezos, hozzátéve, hogy szokatlan jelenség,

amikor hatfős cégek milliárdos finanszírozást kapnak.

A milliárdos üzletember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ipari lufik végső soron pozitívak lehetnek. Példaként az 1990-es évek biotechnológiai és gyógyszeripari lufiját említette, amely életmentő gyógyszerek kifejlesztéséhez vezetett, még ha sok cég végül csődbe is ment.

Az ipari lufik nem annyira rosszak, sőt akár jók is lehetnek, mert amikor elül a por és láthatóvá válik, kik a nyertesek, a társadalom profitál ezekből a találmányokból

- mondta Bezos.

Ez fog történni most is. Ez valós, az AI társadalmi előnyei óriásiak lesznek.

Bezos nincs egyedül az AI lufira vonatkozó figyelmeztetésével. Augusztusban az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman is lufiról beszélt, és számos befektető is felvetette a problémát. A Goldman Sachs vezérigazgatója, David Solomon pénteken szintén aggodalmát fejezte ki a részvénypiacok szintjével kapcsolatban az AI-láz közepette, és arra figyelmeztetett, hogy előbb-utóbb korrekció következik be.

