Jön a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjátadója, még nem késő pályázni!

A Portfolio első alkalommal adja át a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 5-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

Év Private Banking Szolgáltatója

Év Prémium Banking Szolgáltatója

Év Alapkezelője

Év Magyarországon Kezelt Alapja

Év Privátbanki fejlesztése

Év Alapkezelői fejlesztése

Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása

Év Privátbankára

Év Portfóliómenedzsere

Év Intézményi Alapkezelője

A jelentkezők közül részben az előzetesen felállított szakmai zsűri választja ki a 2025-ös év nyerteseit minden kategóriában, azonban a zsűri mellett az objektív adatoknak, közönségszavazásnak és iparági voksolásnak is hangsúlyos szerep jut. A végső győzteseket, a legjobbaknak járó elismeréseket egy előzetesen kialakított pontozási szempontrendszer alapján választjuk ki, a díjtól függően eltérő súllyal vesszük figyelembe az objektív adatokat, a közönség-, illetve iparági voksolás eredményeit, valamint a zsűri szavazatát.

A nyertesek bejelentésére 2025. november 5-én, a Portfolio Professional Investment Day rendezvényének Investment and Wealth Management Awards díjátadó ünnepségén kerül sor.

Egy szolgáltató több díjra is leadhatja jelentkezését, amelyet a financialawards@portfolio.hu e-mail címre várjuk. A megpályázni kívánt díjak megjelölése után e-mailben küldjük el a kapcsolódó pályázati űrlapot(kat). A kitöltött pályázati űrlapokat ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza.

A pályázatok leadásának határideje: 2025. október 15.

