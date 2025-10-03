  • Megjelenítés
Jön a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjátadója, még nem késő pályázni!
Befektetés

Jön a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjátadója, még nem késő pályázni!

Portfolio
A Portfolio idén először egyedülálló szakmai díjakkal ismeri el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. A díjak célja, hogy objektív adatok, iparági szavazatok, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján mutassák be, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Legyél Te az Év Portfóliómenedzsere vagy épp az Év Privátbankára, és legyen a Te céged az év szolgáltatója! A pályázatokat október 15-ig várjuk! A díjakat a Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül adjuk át.

A Portfolio első alkalommal adja át a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 5-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

Portfolio Professional Investment Day 2025
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre!
Információ és jelentkezés

Kategóriák: 

  • Év Private Banking Szolgáltatója
  • Év Prémium Banking Szolgáltatója
  • Év Alapkezelője
  • Év Magyarországon Kezelt Alapja
  • Év Privátbanki fejlesztése
  • Év Alapkezelői fejlesztése
  • Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása
  • Év Privátbankára
  • Év Portfóliómenedzsere
  • Év Intézményi Alapkezelője 

A jelentkezők közül részben az előzetesen felállított szakmai zsűri választja ki a 2025-ös év nyerteseit minden kategóriában, azonban a zsűri mellett az objektív adatoknak, közönségszavazásnak és iparági voksolásnak is hangsúlyos szerep jut. A végső győzteseket, a legjobbaknak járó elismeréseket egy előzetesen kialakított pontozási szempontrendszer alapján választjuk ki, a díjtól függően eltérő súllyal vesszük figyelembe az objektív adatokat, a közönség-, illetve iparági voksolás eredményeit, valamint a zsűri szavazatát.  

A nyertesek bejelentésére 2025. november 5-én, a Portfolio Professional Investment Day rendezvényének Investment and Wealth Management Awards díjátadó ünnepségén kerül sor.

Egy szolgáltató több díjra is leadhatja jelentkezését, amelyet a financialawards@portfolio.hu e-mail címre várjuk. A megpályázni kívánt díjak megjelölése után e-mailben küldjük el a kapcsolódó pályázati űrlapot(kat). A kitöltött pályázati űrlapokat ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza. 

A pályázatok leadásának határideje: 2025. október 15.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
jas-39 gripen c vadászgép stock
Befektetés
Kongatják a vészharangot az elemzők az egyik népszerű európai védelmi részvény miatt
Pénzcentrum
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility