Kongatják a vészharangot az elemzők az egyik népszerű európai védelmi részvény miatt

Miközben a legtöbb európai védelmi ipari vállalat részvényei szárnyaltak idén a várhatóan növekvő katonai költségvetések miatt, a Saab esetében az elemzői hangulat jelentősen romlott. A svéd Gripen vadászgépgyártó papírjai 144 százalékkal emelkedtek idén, ami azonban túlértékeltséget eredményezett.
Az elemzők mintegy 60 százaléka eladásra vagy hasonló besorolásra értékeli a részvényt, miközben még februárban egyetlen ilyen ajánlás sem volt.
Ez az arány magasabb, mint bármely más európai védelmi ipari vállalat esetében.
A szakértők elsősorban a vállalat kapacitásbővítési terveinek megvalósíthatóságát kérdőjelezik meg a jelenlegi magas értékeltség mellett.
A magas értékeltség egyszerűen nem hagy teret annak, hogy a nagyobb projektek esetleg kudarcot vallanak
- írta Daniel Djurberg, a Svenska Handelsbanken elemzője, aki eladásra vonatkozó ajánlással kezdte a részvény követését.
A Saab részvényei jelenleg körülbelül 45-szörös előre tekintő P/E rátán forognak, ami jóval meghaladja az európai védelmi ipari vállalatok 26-szoros mediánértékét. A Morgan Stanley elemzői szerint "a piaci konszenzus már 50 százalékkal a vállalati célok felett van, a végrehajtási kockázatok ellenére".
További aggodalom, hogy a svéd vállalat erősen függ az európai országok költségvetésétől. Bár a NATO elkötelezte magát a GDP 3,5 százalékának védelmi kiadásokra fordítása mellett Oroszország ukrajnai inváziója után, egyes országok magas deficitje korlátozhatja ennek megvalósulását.
A Saab bevételeinek mintegy 42 százaléka Svédországból származik, amely nem rendelkezik Németország költségvetési "tűzerejével" - mondta Jens-Peter Rieck, az mwb research elemzője.
Ez korlátozza a bevételnövekedést a német versenytársakhoz képest.
Ennek ellenére a piac továbbra is optimista a svéd gyártóval kapcsolatban, a részvények felülteljesítik a Goldman Sachs európai védelmi részvényekből álló kosarát és annak 131 százalékos idei hozamát.
Aki most védelmi részvényeket ad el, az őrült
- vélekedett Pierre-Olivier Essig, az Advanced Investment Research vezető elemzője, aki szerint a szektor legalább 15 éves mega-ciklusban van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Nagyot bukhat a legnagyobb svájci bank az autóipari óriás csődjén
Még nem tudni, mennyi pénz fog elúszni.
A Fed döntéshozója szerint nincs baj a munkaerőpiacon
Alternatív adatokra is támaszkodnak.
Lecsapott a NAV - Több százmilliós SZÉP-kártyás csalás buktattak le
Zárt Facebook-csoportba épültek be az ellenőrök.
Mészáros Lőrinc a világ 1000 leggazdagabbja közé került, de van egy magyar, aki 16-szor vagyonosabb nála
Nem csak Soros György előzi meg a milliárdost.
Trump nem viccel: ez már háborús csapatösszevonás, bármelyik pillanatban támadhat Amerika
Már Washingtonban is úgy látják, hogy küszöbön lehet egy katonai csapás.
Magyar tudósok rájöttek, mi történik valójában a szennyvíztisztító telepeken
Szegeden vizsgálták.
Ömlenek a fegyverek: masszív erősítést kaphat az orosz hadsereg
Mozgolódik Moszkva legerősebb szövetségese.
5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek
Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak azonban olyan szabályok, bankok közötti eltérések, amelyeket mindenképpen érdemes szem el
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.