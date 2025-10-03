  • Megjelenítés
Kongatják a vészharangot az elemzők az egyik népszerű európai védelmi részvény miatt
Kongatják a vészharangot az elemzők az egyik népszerű európai védelmi részvény miatt

A Saab részvényei túlértékeltté váltak a védelmi szektor idei szárnyalása közben, ami miatt az elemzők többsége már eladásra ajánlja a papírt - írta meg a Bloomberg.
Miközben a legtöbb európai védelmi ipari vállalat részvényei szárnyaltak idén a várhatóan növekvő katonai költségvetések miatt, a Saab esetében az elemzői hangulat jelentősen romlott. A svéd Gripen vadászgépgyártó papírjai 144 százalékkal emelkedtek idén, ami azonban túlértékeltséget eredményezett.

saab

Az elemzők mintegy 60 százaléka eladásra vagy hasonló besorolásra értékeli a részvényt, miközben még februárban egyetlen ilyen ajánlás sem volt.

Ez az arány magasabb, mint bármely más európai védelmi ipari vállalat esetében.

A szakértők elsősorban a vállalat kapacitásbővítési terveinek megvalósíthatóságát kérdőjelezik meg a jelenlegi magas értékeltség mellett.

A magas értékeltség egyszerűen nem hagy teret annak, hogy a nagyobb projektek esetleg kudarcot vallanak

- írta Daniel Djurberg, a Svenska Handelsbanken elemzője, aki eladásra vonatkozó ajánlással kezdte a részvény követését.

A Saab részvényei jelenleg körülbelül 45-szörös előre tekintő P/E rátán forognak, ami jóval meghaladja az európai védelmi ipari vállalatok 26-szoros mediánértékét. A Morgan Stanley elemzői szerint "a piaci konszenzus már 50 százalékkal a vállalati célok felett van, a végrehajtási kockázatok ellenére".

További aggodalom, hogy a svéd vállalat erősen függ az európai országok költségvetésétől. Bár a NATO elkötelezte magát a GDP 3,5 százalékának védelmi kiadásokra fordítása mellett Oroszország ukrajnai inváziója után, egyes országok magas deficitje korlátozhatja ennek megvalósulását.

A Saab bevételeinek mintegy 42 százaléka Svédországból származik, amely nem rendelkezik Németország költségvetési "tűzerejével" - mondta Jens-Peter Rieck, az mwb research elemzője.

Ez korlátozza a bevételnövekedést a német versenytársakhoz képest.

Ennek ellenére a piac továbbra is optimista a svéd gyártóval kapcsolatban, a részvények felülteljesítik a Goldman Sachs európai védelmi részvényekből álló kosarát és annak 131 százalékos idei hozamát.

Aki most védelmi részvényeket ad el, az őrült

- vélekedett Pierre-Olivier Essig, az Advanced Investment Research vezető elemzője, aki szerint a szektor legalább 15 éves mega-ciklusban van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

