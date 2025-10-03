Mészáros Lőrinc a világ 1000 leggazdagabbja közé került, de van egy magyar, aki 16-szor vagyonosabb nála

Ami Magyarország legvagyonosabb embereit illeti, a Forbes listáján fél év alatt

a világranglista 1015. helyéről a 801. helyre ugrott Mészáros Lőrinc,

a 2356.-ról a 1795. helyre jött fel Veres Tibor, és

az 1947.-ről az 1989. helyre csúszott le Csányi Sándor,

míg Felcsuti Zsolt a 2087., Gattyán György a 3054. leggazdagabb ember jelenleg a világon.

Az amerikai, és egyúttal a világranglistát Elon Musk, Larry Elison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos és Larry Page vezeti. Előkelő helyet foglalnak el azonban olyan amerikai állampolgárok is, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek:

Az Interactive Brokers alapítója, Péterffy Tamás 22., Soros György nagybefektető pedig a 492. leggazdagabb ember a világon.

Alábbi táblázatunkban látható, mindehhez mekkora vagyonra volt szükség. Soros György egyébként jóval előkelőbb helyen is állhatna, ha 2017 októberében nem adományozza vagyona csaknem 80%-át, 18 milliárd dollárt az Open Society Foundations szervezete számára.

A lista magyar vonatkozásairól részletesebben itt írtunk:

A leggazdagabbak nettó vagyona és a világranglistán elfoglalt hely, 2025. október 3. Amerikai lista (milliárd dollár) Magyar lista (milliárd dollár) 1. Elon Musk 485,8 801. Mészáros Lőrinc 5,1 2. Larry Elison 349,5 1795. Veres Tibor 2,2 3. Mark Zuckerberg 249,0 1989. Csányi Sándor 2,0 4. Jeff Bezoss 235,0 2087. Felcsuti Zsolt 1,8 5. Larry Page 204,4 3054. Gattyán György 1,0 ... 22. Péterffy Tamás 82,8 492. Soros György 7,5 Forrás: Forbes, Portfolio

