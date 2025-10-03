Mészáros Lőrinc a világ 1000 leggazdagabbja közé került, de van egy magyar, aki 16-szor vagyonosabb nála

Ami Magyarország legvagyonosabb embereit illeti, a Forbes listáján fél év alatt
- a világranglista 1015. helyéről a 801. helyre ugrott Mészáros Lőrinc,
- a 2356.-ról a 1795. helyre jött fel Veres Tibor, és
- az 1947.-ről az 1989. helyre csúszott le Csányi Sándor,
míg Felcsuti Zsolt a 2087., Gattyán György a 3054. leggazdagabb ember jelenleg a világon.
Az amerikai, és egyúttal a világranglistát Elon Musk, Larry Elison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos és Larry Page vezeti. Előkelő helyet foglalnak el azonban olyan amerikai állampolgárok is, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek:
Az Interactive Brokers alapítója, Péterffy Tamás 22., Soros György nagybefektető pedig a 492. leggazdagabb ember a világon.
Alábbi táblázatunkban látható, mindehhez mekkora vagyonra volt szükség. Soros György egyébként jóval előkelőbb helyen is állhatna, ha 2017 októberében nem adományozza vagyona csaknem 80%-át, 18 milliárd dollárt az Open Society Foundations szervezete számára.
A lista magyar vonatkozásairól részletesebben itt írtunk:
|A leggazdagabbak nettó vagyona és a világranglistán elfoglalt hely, 2025. október 3.
|Amerikai lista
|(milliárd dollár)
|Magyar lista
|(milliárd dollár)
|1. Elon Musk
|485,8
|801. Mészáros Lőrinc
|5,1
|2. Larry Elison
|349,5
|1795. Veres Tibor
|2,2
|3. Mark Zuckerberg
|249,0
|1989. Csányi Sándor
|2,0
|4. Jeff Bezoss
|235,0
|2087. Felcsuti Zsolt
|1,8
|5. Larry Page
|204,4
|3054. Gattyán György
|1,0
|...
|22. Péterffy Tamás
|82,8
|492. Soros György
|7,5
|Forrás: Forbes, Portfolio
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
