  • Megjelenítés
Mészáros Lőrinc a világ 1000 leggazdagabbja közé került, de van egy magyar, aki 16-szor vagyonosabb nála
Befektetés

Mészáros Lőrinc a világ 1000 leggazdagabbja közé került, de van egy magyar, aki 16-szor vagyonosabb nála

Portfolio
Elon Musk a világ és az USA, Mészáros Lőrinc Magyarország leggazdagabb embere. A magyar milliárdos április elején még az 1015. helyen állt, most azonban már a 801. a világranglistán. Élnek azonban nála vagyonosabb magyarok is a világon, igaz, nem nálunk, hanem az USA-ban.

Ami Magyarország legvagyonosabb embereit illeti, a Forbes listáján fél év alatt

  • a világranglista 1015. helyéről a 801. helyre ugrott Mészáros Lőrinc,
  • a 2356.-ról a 1795. helyre jött fel Veres Tibor, és
  • az 1947.-ről az 1989. helyre csúszott le Csányi Sándor,

míg Felcsuti Zsolt a 2087., Gattyán György a 3054. leggazdagabb ember jelenleg a világon.

Az amerikai, és egyúttal a világranglistát Elon Musk, Larry Elison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos és Larry Page vezeti. Előkelő helyet foglalnak el azonban olyan amerikai állampolgárok is, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek:

Az Interactive Brokers alapítója, Péterffy Tamás 22., Soros György nagybefektető pedig a 492. leggazdagabb ember a világon.

Alábbi táblázatunkban látható, mindehhez mekkora vagyonra volt szükség. Soros György egyébként jóval előkelőbb helyen is állhatna, ha 2017 októberében nem adományozza vagyona csaknem 80%-át, 18 milliárd dollárt az Open Society Foundations szervezete számára.

A lista magyar vonatkozásairól részletesebben itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Megjelent az 50 leggazdagabb magyar listája, mutatjuk a százmilliárdos vagyonokat

A leggazdagabbak nettó vagyona és a világranglistán elfoglalt hely, 2025. október 3.
Amerikai lista (milliárd dollár) Magyar lista (milliárd dollár)
1. Elon Musk                       485,8 801. Mészáros Lőrinc                             5,1
2. Larry Elison                       349,5 1795. Veres Tibor                             2,2
3. Mark Zuckerberg                       249,0 1989. Csányi Sándor                             2,0
4. Jeff Bezoss                       235,0 2087. Felcsuti Zsolt                             1,8
5. Larry Page                       204,4 3054. Gattyán György                             1,0
...      
22. Péterffy Tamás 82,8    
492. Soros György 7,5    
Forrás: Forbes, Portfolio      

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
EKB épület
Befektetés
Figyelmeztetést adott ki az EU a stablecoinok pénzügyi kockázatai miatt
Pénzcentrum
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility