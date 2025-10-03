Túl optimisták a befektetők - Érik egy kiadós esés a tőzsdéken?

Miközben a piac négynaponta új rekordot dönt, a Wall Street túlságosan elfoglalt a további emelkedés kihasználásával ahhoz, hogy olyan kockázatokkal foglalkozzon, mint a kormányzati leállás vagy a túlértékelt részvények.
A Barclays által összeállított hangulatindikátor a túlzott optimizmust jelző szinten áll, míg a Bloomberg Intelligence hasonló mérőszáma visszatért a "mániákus" zónába, amely a múltban gyenge hozamokat előzött meg.
Ha valaki kizárólag hangulatindikátorok alapján kereskedett volna - amelyek időről időre azt sugallták, hogy a kockázatvállalási hajlandóság túl messzire ment -, akkor kimaradt volna abból a raliból, ami június óta 27 alkalommal repített rekordszintre az S&P 500-at. Viszont kevesen hajlandók kockáztatni és a rali végére fogadni, amikor a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmus továbbra is új csúcsokra hajtja a részvénypiacot.
Nehéz szembeszállni az optimizmussal fegyelmezett befektetőként, amíg valamilyen jelentős negatív sokk nem jelenik meg
- mondta Joe Gilbert, az Integrity Asset Management portfóliókezelője.
Emelkedett a hangulat, de egy ideig még kitarthat ez az állapot.
A Bloomberg Intelligence Market Pulse Index, amely a piaci szélességet (mennyi részvény veszi a ki a részét az emelkedésből), a részvények közötti korrelációt, és a magas volatilitású részvények relatív teljesítményét méri, két egymást követő hónapban 0,6 felett maradt, elérve az úgynevezett "mániákus" zónát. Amikor ez a múltban megtörtént, a Russell 3000 Index a következő három hónapban mindössze 2,9%-kal emelkedett a BI adatai szerint.
A piac kétségtelenül tovább mehet mániákus állapotban, mivel időbe telik, amíg kialakul a csúcs
- mondta Michael Casper, a BI elemzője, hozzátéve, hogy ezt "nagyon korai figyelmeztető jelnek" tekinti.
Jelenleg nincs sok aggasztó tényező.
- tette hozzá.
A részvénypiacokon továbbra is nagy az optimizmus a mesterséges intelligenciával, illetve a Federal Reserve kamatcsökkentési politikájával kapcsolatban. Ugyanakkor a kormányzati leállással kapcsolatos bizonytalanság továbbra is jelentős, a munkaerőpiac folyamatosan gyengül, és a részvényértékeltségek a korábbi piaci lufik idéjén látott szintekre emelkedtek.
A befektetők egyelőre nem tűnnek elbizonytalanodottnak, az S&P 500 index csütörtökön új rekordot ért el, sorozatban az ötödik emelkedő napon.
Az optimizmus az opciós piacon is megmutatkozik.
Az elmúlt 20 kereskedési napon naponta átlagosan 40 millió vételi opciós szerződést kötöttek, ami messze a legtöbb a Goldman Sachs adatai szerint 2010 óta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
