Vallási szekta és pénzügyi botrány: kivizsgálják, hogyan juthattak el befektetői pénzek egy vitatott egyházhoz

A SEC chicagói irodájának nyomozói az elmúlt hetekben több korábbi alkalmazottat is meghallgattak az ügyben. A vizsgálat egy februári bejelentés nyomán indult, amelyben
egy névtelen szivárogtató azzal vádolta a céget, hogy befektetői pénzeket sikkasztott el, és lehetővé tette szcientológus alkalmazottainak, hogy munkaidőben az egyháznak végezzenek önkéntes munkát.
A Wall Street Journal múlt hónapban számolt be arról, hogy a Dream Exchange és vezetősége kiterjedt kapcsolatokat ápol a Szcientológia Egyházzal. Pénzügyi nyilvántartások szerint a Dream Exchange LLC-től pénz áramlott az anyavállalathoz, amely Joe Cecala alapító és vezérigazgató tulajdonában áll, és amely adományokat juttatott szcientológiához köthető szervezeteknek.
A cikk megjelenése után több befektető is visszakérte a pénzét a vállalattól. A Dream Exchange tagadja a vádakat, ügyvédjük, Dan K. Webb szerint az állítások "hamisak és alaptalanok". Webb korábban azt nyilatkozta, hogy az adományok Cecala személyes ügyei voltak, és a tőzsdének nem volt tudomása róluk.
A Dream Exchange a tőkepiacok viszonylag új szereplője, amely SEC-engedélyért folyamodott.
A cég küldetése állítása szerint a fekete és kisebbségi vállalkozók támogatása azáltal, hogy segít nekik tőzsdére lépni és befektetői finanszírozáshoz jutni.
A SEC-nek novemberig tartó határideje van a tőzsde kérelmének jóváhagyására vagy elutasítására, amely lehetővé tenné számára egy kereskedési platform elindítását. A polgári vizsgálat még korai szakaszban van, és nem feltétlenül vezet jogsértés megállapításához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Brutálisan megugrott a hús ára, még sosem láttunk ilyet
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Megnyílt a Budapest Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza
Hamarosan a magyar szakasz is elkészül.
Brüsszel a megfizethető lakhatásról kérdez
Nyilvános konzultációt indított.
Túl optimisták a befektetők - Érik egy kiadós esés a tőzsdéken?
Kezd túlcsordulni a jó kedv.
Kibertámadás bénította meg a világ egyik legnagyobb sörgyártóját
Elfogyhat a kedvenc japán sör.
Halálos baleset történt, azonnal leállt a vasbánya termelése
Nem az első eset.
Védelmi ipari központot hoz létre a Rheinmetall Zalaegerszegen
Közel 4 milliárd forintos beruházással.
Így szerezhetsz a lakáshiteleddel 20%-os adóvisszatérítést
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben egyszeri, időszakos lehetőséget adnak arra, hogy a pénztárban felhalmozott összeg egy részét lakáscélra (hiteltörlesztésre vagy felúj
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.