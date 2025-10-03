  • Megjelenítés
Vallási szekta és pénzügyi botrány: kivizsgálják, hogyan juthattak el befektetői pénzek egy vitatott egyházhoz
Vallási szekta és pénzügyi botrány: kivizsgálják, hogyan juthattak el befektetői pénzek egy vitatott egyházhoz

Az amerikai értékpapír-felügyeleti hatóság (SEC) vizsgálatot indított a Dream Exchange startup tőzsde ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a cég befektetői pénzeket sikkasztott el, és szoros kapcsolatokat ápol a Szcientológia Egyházzal – írta meg a WSJ.

A SEC chicagói irodájának nyomozói az elmúlt hetekben több korábbi alkalmazottat is meghallgattak az ügyben. A vizsgálat egy februári bejelentés nyomán indult, amelyben

egy névtelen szivárogtató azzal vádolta a céget, hogy befektetői pénzeket sikkasztott el, és lehetővé tette szcientológus alkalmazottainak, hogy munkaidőben az egyháznak végezzenek önkéntes munkát.

A Wall Street Journal múlt hónapban számolt be arról, hogy a Dream Exchange és vezetősége kiterjedt kapcsolatokat ápol a Szcientológia Egyházzal. Pénzügyi nyilvántartások szerint a Dream Exchange LLC-től pénz áramlott az anyavállalathoz, amely Joe Cecala alapító és vezérigazgató tulajdonában áll, és amely adományokat juttatott szcientológiához köthető szervezeteknek.

A cikk megjelenése után több befektető is visszakérte a pénzét a vállalattól. A Dream Exchange tagadja a vádakat, ügyvédjük, Dan K. Webb szerint az állítások "hamisak és alaptalanok". Webb korábban azt nyilatkozta, hogy az adományok Cecala személyes ügyei voltak, és a tőzsdének nem volt tudomása róluk.

A Dream Exchange a tőkepiacok viszonylag új szereplője, amely SEC-engedélyért folyamodott.

A cég küldetése állítása szerint a fekete és kisebbségi vállalkozók támogatása azáltal, hogy segít nekik tőzsdére lépni és befektetői finanszírozáshoz jutni.

A SEC-nek novemberig tartó határideje van a tőzsde kérelmének jóváhagyására vagy elutasítására, amely lehetővé tenné számára egy kereskedési platform elindítását. A polgári vizsgálat még korai szakaszban van, és nem feltétlenül vezet jogsértés megállapításához.

