Tetemes elbocsájtásokra készül a Renault

A francia L'Informe hírlevél szombati jelentése szerint a Renault 15 százalékkal kívánja csökkenteni a támogató szolgáltatásokban – például az emberi erőforrások, pénzügy és marketing területén – dolgozók létszámát.

Ez várhatóan mintegy 3000 munkahely megszűnését eredményezi

az autógyártó Párizs külvárosában, Boulogne-Billancourt-ban található központjában és más nemzetközi helyszíneken.

A hírlevél egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva közölte, hogy a végleges döntést várhatóan az év végéig hozzák meg. A Renault megerősítette, hogy költségcsökkentéseket fontolgat, de hangsúlyozta, hogy egyelőre nincsenek konkrét számadatok, mivel még nem született döntés.

Tekintettel az autóipari piac bizonytalanságaira és a rendkívül versenyző környezetre, megerősítjük, hogy olyan módszereket vizsgálunk, amelyekkel egyszerűsíthetjük működésünket, felgyorsíthatjuk a végrehajtást és optimalizálhatjuk fix költségeinket

– nyilatkozta a Renault szóvivője.

A Renault 2024 végén világszerte 98 636 alkalmazottat foglalkoztatott. A vállalat júliusban 11,2 milliárd eurós nettó veszteséget jelentett az első félévre vonatkozóan, amely magában foglalt egy 9,3 milliárd eurós leírást a Nissan partnercéggel kapcsolatban.

A leírás nélkül számított nettó nyereség 461 millió euróra zuhant, ami kevesebb mint harmada az előző évi szintnek. A visszaesés oka a gyengébb kisteherautó-piac, az elektromos járművekkel kapcsolatos költségek és a versenyzőbb környezetben jelentkező kereskedelmi nyomás.

Elemzők szerint az új vezérigazgatónak, Francois Provost-nak – akit júliusban neveztek ki, miután Luca de Meo távozott a Gucci tulajdonosához, a Keringhez – helyre kell állítania a haszonkulcsokat, vissza kell szereznie a Renault befektetési fokozatú hitelminősítését, és megoldásokat kell találnia arra, hogy a viszonylag kis méretű autógyártó kezelni tudja az amerikai vámok hatását és a kínai autógyártók által támasztott intenzív versenyt.

