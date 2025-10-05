Így teljesítettek a világ hedge fundjai szeptemberben

A hedge fundok 1,3%-os hozamot értek el szeptemberben globálisan. Az európai, ázsiai és közel-keleti alapkezelők felülmúlták észak-amerikai versenytársaikat a JPMorgan e heti ügyféljelentése szerint - írja a Reuters.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A globális részvénypiacok 3,4%-kal emelkedtek szeptemberben, míg a fejlett piaci államkötvények indexe körülbelül 0,7%-os növekedést mutatott az elmúlt hónapban.

A JPMorgan jelentése szerint az amerikai részvényekben felvett pozíciókat csak "némi optimizmus" jellemezte, ami a részvények emelkedésére vonatkozó várakozásokat jelzi. A legnagyobb "Magnificent Seven" technológiai részvények koncentrációja továbbra is történelmi csúcsok közelében maradt.

Európában a részvénybe fektetők jellemzően az árfolyamok emelkedésére fogadtak, míg a több stratégiát alkalmazó alapok és a kvantitatív, algoritmusokat használó alapok inkább az árfolyamok csökkenésére játszottak.

Ázsiában, ahol a részvények emelkedtek, a hedge fundok több fogadást kötöttek a csökkenésre, mint az emelkedésre.

A 92,1 milliárd dolláros Bridgewater 6%-os havi nyereséget ért el Pure Alpha alapjával szeptember 29-ig. Az év elejétől szeptember 29-ig a Bridgewater Pure Alpha, Asia Total Return, All Weather és China Total Return alapjai rendre 26,2%, 32,5%, 15,3% és 28,4%-os hozamot értek el.

A brit Marshall Wace hedge fund szeptemberi hozama 1,32% volt, ami az év eddig eltelt részében 8,04%-os növekedést jelent az Eureka Alapban. A 79 milliárd dolláros hedge fund Market Neutral Tops alapja 0,45%-os hozamot ért el szeptemberben, és 13,66%-kal nőtt az év során.

A Goldman Sachs ügyfeleknek küldött feljegyzése szerint a szisztematikus részvénykereskedő hedge fundok, mint például a Marshall Wace, 2025-ben eddig több mint 13%-os hozamot értek el.

A több stratégiát alkalmazó alapok nagyrészt stagnáltak a múlt hónapban, kivéve a 28 milliárd dolláros Balyasny Asset Managementet, amely szeptemberben 1,3%-kal növelte az idei éves hozamát, ami így 10%-ra emelkedett.

Címlapkép forrása: Michael Duerinckx

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ