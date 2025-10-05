Lemaradtál a legizgalmasabb tőzsdei őrületről? Mutatjuk, mit javasolnak most a profik!

2022 novemberében lett nyilvánosan elérhető a ChatGPT első verziója, azóta az AI-őrület az a megatrend, ami szinte egymaga felelős a bődületes tőzsdei raliért, amit Amerikában láthatunk. A vezető tech-papírok kilőttek, az Nvidia piaci értéke immár 4 ezer milliárd dollár fölött van, az árazások az egekben.
Ebben a túlfűtött hangulatban nehéz beszállni a buliba, de érthető, ha valaki nem akar kimaradni.
A Bank of America elemzői szerint a befektetők a mostani környezetben úgy profitálhatnak mégis a mesterséges intelligencia őrületből,
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés