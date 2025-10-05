Lemaradtál a legizgalmasabb tőzsdei őrületről? Mutatjuk, mit javasolnak most a profik!

A tőzsdék töretlen menetelését már nagyon régóta a mesterséges intelligencia megatrendje hajtja. Az árfolyamok elszálltak, a legtöbb technológiai óriáscég részvénye sosem látott csúcsokat döntöget napról napra. Ezt látva könnyen gondolhatják a befektetők, hogy erről a vonatról már lekéstek – de a Bank of America szakértői ezt máshogy látják. A profik szerint ugyanis van egy nagyon izgalmas módja annak, hogy kivegyük a részünket a dübörgő AI-raliból. Lássuk, mit ajánlanak az elemzők!

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

2022 novemberében lett nyilvánosan elérhető a ChatGPT első verziója, azóta az AI-őrület az a megatrend, ami szinte egymaga felelős a bődületes tőzsdei raliért, amit Amerikában láthatunk. A vezető tech-papírok kilőttek, az Nvidia piaci értéke immár 4 ezer milliárd dollár fölött van, az árazások az egekben.

Ebben a túlfűtött hangulatban nehéz beszállni a buliba, de érthető, ha valaki nem akar kimaradni.

A Bank of America elemzői szerint a befektetők a mostani környezetben úgy profitálhatnak mégis a mesterséges intelligencia őrületből,